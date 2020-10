Der Spiegel: AlphaTaurin tallipäällikkö vaatii formulakuljettajien palkkojen leikkaamista – enintään kymmenen miljoonaa dollaria per kausi saisi riittää

AlphaTaurin tallipäällikkö Franz Tost kannattaa formula 1 -kuljettajien palkkojen tuntuvaa leikkaamista koronapandemian talousvaikutusten takia, uutisoi Der Spiegel.

– He tienaavat liikaa rahaa. Katsojia ei saa päästää kisoihin, Formula One Management tienaa vähemmän rahaa. En näe mitään syytä, miksei myös kuljettajien pitäisi saada vähemmän rahaa, Tost sanoi Imolassa.

Tostin mielestä kuljettajien kausipalkka saisi olla korkeintaan kymmenen miljoonaa dollaria kaudessa, kun tällä hetkellä esimerkiksi Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel tienaavat moninkertaisesti.

– Heidän pitäisi olla iloisia, että heillä on tämä työ ja että he vielä tienaavat siitä hiukan rahaa.

Tulevaksi kaudeksi formula 1 -sarjan talleille on tulossa 145 miljoonan dollarin kulukatto kautta kohti, mutta siihen eivät sisälly kuljettajien eivätkä kolmen kovapalkkaisimman muun työntekijän palkat.

STT

