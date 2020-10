Eduskunta äänestää tänään Krista Kiurun luottamuksesta – kokoomus on saamassa epäluottamuslauseensa taakse myös perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit

Eduskunta äänestää tänään luottamuksestaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun (sd.). Kiurun odotetaan saavan luottamuksen hallituspuolueiden äänin.

Oppositiopuolue kokoomus on esittänyt Kiurulle epäluottamuslausetta koronakriisin hoidosta ja poukkoilleesta maskilinjasta.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat epäilleet, että keväällä tehty selvitys maskeista oli poliittisesti ohjattu ja sillä pyrittiin johtamaan suomalaisia harhaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen STT:lle olevan erittäin väärin, etteivät ihmiset voi kriisin keskellä luottaa siihen, että heille kerrotaan asiat niin kuin ne ovat. Orpo arvioi, että ihmisten terveyteen kohdistuvassa vakavassa asiassa on jätetty antamatta olennaista tietoa poliittisin perustein.

– Ihmisten on voitava luottaa siihen, että viranomaiset ja poliitikot puhuvat totta ja antavat oikeaa tietoa.

”Lausunnot THL:stä osoittavat kokoomuksen olleen oikeassa”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että kokoomuksen syytökset maskiselvityksen poliittisesta ohjailusta ja suomalaisten harhaanjohtamisesta ovat kohtuuttomia eivätkä pidä paikkaansa. Hän vaati kokoomusta perustelemaan väitteensä.

Orpon mukaan THL:n viimeisimmät lausunnot osoittavat, että kokoomus on ollut oikeassa.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi maanantaina Ilta-Sanomissa, että sosiaali- ja terveysministeriö STM torjui keväällä THL:n suunnitelmat viestiä maskien käyttämisestä. Laitos olisi halunnut hänen mukaansa kertoa, minkälainen merkitys maskeilla on toisten suojaamisen kannalta ja missä tilanteissa maskia olisi hyödyllisintä käyttää.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä kertoi eilen tukevansa epäluottamuslausetta. Kristillisdemokraattien mielestä epäselvä tiedottaminen on syönyt luottamusta viranomaisten antamiin koronaohjeisiin eikä esimerkiksi suojamaskien käyttö ole lisääntynyt toivotulla tavalla. Kansalaisten on puolueen mielestä vaikea luottaa suosituksiin, joita keväällä hallitus piti tarpeettomina.

– Suurimmat ongelmat ovat olleet epäselvässä ja virheellisessä viestinnässä. Tuoreet tiedot siitä, että STM keväällä ohjeisti THL:ää olemaan informoimatta kasvosuojainten käytöstä, ovat vakavia, kristillisdemokraatit arvosteli.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tukee todennäköisesti sekin epäluottamuslausetta. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi tiistaina, että keskustelu oli vielä kesken.

Anniina Luotonen, Viivi Salminen

STT

