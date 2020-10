Egeanmeren rannikolla tapahtuneen maanjäristyksen pelastustyöt jatkuvat – järistys kylvi tuhoa Turkin Izmirin rannikkokaupungissa

Turkissa pelastustyöntekijät ovat jatkaneet maanjäristyksessä sortuneiden rakennusten raunioihin mahdollisesti jääneiden ihmisten etsintää. Kuolonuhrien määrä on noussut 28:aan. Lisäksi noin 800 ihmistä on loukkaantunut.

Kreikka on tähän mennessä ilmoittanut kahdesta kuolonuhrista.

Voimakas maanjäristys tapahtui perjantaina Egeanmeren rannikolla. Järistys aiheutti myös pienen tsunamin. Turkin viranomaisten mukaan maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, mutta Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen USGS:n mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut suurempi, 7,0.

Maanjäristys kylvi Turkissa pääosin tuhoa rannikolla sijaitsevassa Izmirin kaupungissa. Noin kolmen miljoonan asukkaan Izmir on yksi Turkin suurimmista kaupungeista.

”Viime yönä oli niin kylmä”

Maanjäristyksen jälkeen sadat ihmiset viettivät lauantain vastaisen yön teltoissa.

– Viime yönä oli niin kylmä, sanoi 59-vuotias Nilgun Yikariz, joka yöpyi teltassa asuntonsa ulkopuolella Izmirin suurkaupunkialueella Bayraklissa.

Azize Akkoyun puolestaan odotti tietoja tyttären puolison kateissa olevista sukulaisista.

– Nuo verhot ovat heidän. Me odotamme koko yön. Jumalan avulla he tulevat ulos elävinä, Akkoyun kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Bayraklissa kuului pelastustöiden ääniä, ja ilma oli täynnä pölyä. Kaikki pysähtyi kuitenkin silloin, jos oli toiveissa kuulla eloonjääneiden avunhuutoja.

Ihmisten toiveet kasvoivat eloonjääneiden löytymisestä, kun tiedotusvälineet kertoivat äidistä ja tämän kolmesta lapsesta, jotka pelastettiin 18 tuntia järistyksen jälkeen.

Turkin onnettomuusvirasto sanoi, että noin sata ihmistä on pelastettu.

Koska on mahdollista, että lisää rakennuksia voi vielä romahtaa, Izmirin viranomaiset ovat perustaneet yöpymistä varten teltta-alueen parilletuhannelle ihmiselle, kertoo BBC.

Pelastustyössä on Turkin valtiollisen uutistoimiston Anadolun mukaan lähes 4 000 ihmistä, satoja koneita ja 20 koiraa.

Perjantain maanjäristys oli toiseksi voimakkain järistys Turkissa tänä vuonna. Tammikuussa Elazigin kaupungissa maan itäosassa järistyksessä kuoli yli 30 ihmistä.

Kreikan pääministeri soitti Turkin presidentille

Kreikalle kuuluvan Samosin saaren viranomaiset kuvailevat tilannetta erittäin vaikeaksi. Saarella asuu 45 000 ihmistä. Lisäksi saarella on suuri turvapaikanhakijoiden vastaanottoleiri.

– Kirkot, satamat ja talot rakennetaan uudelleen. Jumalan ja ihmisten avulla, sanoi pappi Emmanouil, jonka kirkko oli tuhoutunut Pythagorion kylässä.

– Koko Kreikka suree, sanoi puolestaan Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis.

Mitsotakis rikkoi Kreikan ja Turkin suhteissa pitkään jatkuneen kylmän kauden soittamalla tukea osoittaakseen Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille.

https://www.bbc.com/news/world-europe-54759443

STT

Kuvat: