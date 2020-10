Eläinten viikko nostaa kissan pöydälle – SEY haluaa muistuttaa kissojen huonosta kohtelusta

Tänään vietetään kansainvälistä eläinten päivää ympäri maailman.

Suomessa päivästä alkaa eläinten teemaviikko, jonka aikana järjestöt järjestävät monenlaisia tapahtumia. Suomen eläinsuojeluyhdistys (SEY) on viettänyt tapahtumaa vuodesta 1959.

Tänä vuonna Suomessa viikon teemana on kissakriisi, jonka kautta eläinsuojeluyhdistys pyrkii lisäämään tietoa kissojen kaltoinkohtelusta.

SEY kertoo tiedotteessaan, että kissan heikko arvostus Suomessa näkyy hylättyjen ja populaatiokissojen suurena määränä ja eläinsuojeluilmoituksina. Elokuun lopulla otsikoihin nousi tapaus, jossa kissa oli tapettu asettamalla räjähde sen suuhun. Keväällä uutisoitiin kissanpennuista, jotka oli heitetty muovikassissa roskasäiliöön.

SEYn arvion mukaan kissoja hylätään ja tapetaan Suomessa vuosittain vähintään 20 000 yksilöä.

– Viime aikojen otsikot ovat jäävuoren huippu. Kissoja hylätään, jätetään hoidotta ja niihin kohdistetaan väkivaltaa. Ei-toivottuja kissanpentuja tapetaan laittomin keinoin. Suomen kissatilanne on ollut kestämätön jo vuosia, mutta tietoisuus ongelman laajuudesta on edelleen liian vähäistä, kertoo tiedotteessa SEYn toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

Lindqvist muistuttaa, että leikkaamattomat kissat ovat keskeinen osa ongelmaa.

– Eläimen omistajan vastuulla on kontrolloida eläinten lisääntymistä ja huolehtia eläimen mahdollisista jälkeläisistä. On tärkeää ymmärtää, että kissa ei pärjää omillaan luonnossa, eikä etenkään leikkaamattomien kissojen tulisi koskaan ulkoilla vapaana, sanoo Lindqvist.

Moni suomalainen ei tiedosta kissojen huonoa kohtelua

Lindqvistin mielestä kissoihin suhtaudutaan Suomessa eri tavalla kuin esimerkiksi koiriin.

– Kissojen kärsimys ja arvostuksen puute eivät herätä suuressa osassa ihmisiä samalla tavalla huolta kuin jos sama kohtelu kohdistuisi koiriin. Uskon, että sellaista tilannetta ei Suomessa hyväksyttäisi, jossa sairaita ja nälkiintyneitä koiralaumoja eläisi vapaana ja lisääntyisi rajoituksetta ja jossa suuria määriä ei-toivottuja koiranpentuja tapettaisiin laittomin keinoin. Kissa tarvitsee kuitenkin hyvän kodin ja ihmisen huolenpitoa aivan samalla tavalla kuin koira, hän sanoo tiedotteessa.

SEYn keväällä tekemän kyselyn mukaan moni suomalainen ei ole tietoinen Suomessa vallitsevasta kissakriisistä ja sen mittakaavasta. Yli 60 prosenttia SEYn kyselytutkimukseen vastanneista pitää kissojen eläinsuojelullista tilannetta Suomessa hyvänä tai erittäin hyvänä.

STT

Kuvat: