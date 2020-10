Elektroniikkajätti Samsungilla tuottoisa kesä – Yhdysvaltojen sanktiot kilpailija Huaweille näkyivät tulosennusteessa

Elektroniikkavalmistaja Samsung arvioi käyttökatteensa nousevan vuoden kolmannella neljänneksellä yli analyytikkojen ennusteiden.

Eteläkorealaisyhtiön torstaina julkaiseman tulosennusteen mukaan se odottaa käyttökatteensa nousevan heinä-syyskuulta noin 12,3 biljoonaan woniin eli noin yhdeksään miljardiin euroon. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luku oli noin 7,8 biljoonaa wonia.

Samsungin älypuhelinten ja muistipiirien kysyntää vauhdittivat osaltaan sanktiot, joita Yhdysvallat on määrännyt yhtiön kiinalaiskilpailijalle Huaweille. Analyytikko Kang Min-sooCounterpoint Research -yhtiöstä arvioi uutistoimisto AFP:lle, että sanktioista on muodostumassa iso tekijä maailmanlaajuisilla älypuhelinmarkkinoilla.

– Samsungille se tulee olemaan hyvä tilaisuus kasvattaa markkinaosuutta Euroopassa, jossa se on kilpaillut Huawein kanssa useissa hintaluokissa, hän sanoi.

Samsung hyötyi sanktioista myös siten, että Huawei täydensi tarvikevarastojaan Samsungin tuotteilla ennen sanktioiden voimaan astumista syyskuun puolivälissä.

Analyytikot kuitenkin arvioivat, että mikropiirien laskevat hinnat voivat vaimentaa yhtiön tulosta vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Yhtiö on maailman suurin muistipiirien valmistaja.

STT

