Englannissa suunnitellaan koronarajoitusten laajentamista – alueelliset sulut eivät tehonneet

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin odotetaan illalla julkistavan uusia koronavirusrajoituksia koko Englantiin. Mediatietojen mukaan luvassa on muun muassa kaikkien paitsi välttämättömyystarvikkeita myyvien liikkeiden sulkeminen. Sen sijaan esimerkiksi koulut ja yliopistot saavat tiettävästi pysyä auki.

Times-lehden mukaan toimet olisivat mahdollisesti tulossa voimaan keskiviikkona ja kestäisivät joulukuun alkuun asti, mutta lopullista päätöstä ei lehden mukaan ole vielä tehty.

Koko Englannin kattava sulku otettiin taas esiin sen jälkeen kun asiantuntijat varoittivat viruksen leviävän nopeammin kuin pahimmissa ennusteissa oletettiin. Heinäkuussa tehdyn arvion mukaan pahimmillaan jopa 85 000 ihmistä voisi kuolla talven aikana koronaviruksen vuoksi.

Britannia on kuolleiden ja tartunnan saaneiden määrässä mitattuna yksi koronaviruksesta eniten kärsinyt Euroopan maa.

Alueellisissa rajoituksissa kolme tasoa – toistaiseksi

Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa on jo käytössä sulkuja, joilla aluehallinnot pyrkivät hillitsemään viruksen leviämistä. Johnsonin hallitus vastaa vain Englannin terveyspolitiikasta, eikä se ole vielä halunnut koko maan kattavaa sulkua sen talousvaikutusten vuoksi.

Sen sijaan Johnsonin konservatiivihallitus on nojautunut kolmen tason järjestelmään. Vain korkeimmalla eli kolmannella tasolla esimerkiksi pubit ja baarit määrätään suljettaviksi ja eri kotitalouksissa asuvien ajanvietot sisätiloissa kielletään. Mediatietojen mukaan esillä on ollut myös neljännen tason luokituksen luominen.

Jo nyt noin viidenneksen Englannin väestöstä on määrä maanantaista alkaen olla tiukimpien rajoitusten alla. Kolmostason rajoitukset ovat voimassa tai tulossa voimaan esimerkiksi Liverpoolissa, Manchesterissa ja Leedsissä.

Rajoitusten asettamista alueellisesti on kuitenkin arvosteltu paljon. Viime kuussa keskushallintoa hätätilanteissa neuvova Scientific Advisory Group for Emergencies eli Sage-ryhmä suositteli kaksiviikkoista sulkua koulujen loman ajaksi, jotta viruksen kiertämistä väestön keskuudessa saataisiin hillittyä tehokkaammin. Johnsonille ehdotus ei kuitenkaan kelvannut, mikä arvostelijoiden mielestä on johtanut siihen, että nyt tarvitaan vielä entistäkin pidempi sulku.

– Hallituksen viivyttely on maksanut sekä elämiä että elantoja. Meidän on toimittava nyt suojellaksemme molempia, Lontoon pormestari, oppositiossa olevaa työväenpuoluetta edustava Sadiq Khan kirjoitti Twitterissä lauantaina.

Johnsonia on kritisoitu hitaasta reagoinnista keväällä Euroopassa levinneeseen pandemiaan. Edelliset koko Englannin laajuiset rajoitukset poistettiin kesäkuussa tapausmäärien vähennyttyä, ja heinäkuussa Johnson ennusti, että paluu normaaliin voisi onnistua marraskuussa tai mahdollisesti jouluun mennessä.

