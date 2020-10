Espanja julistaa 15 päivän poikkeustilan maan pääkaupunkiin Madridiin ja sen ympärille – paikallishallinto on vastustanut uusia koronarajoituksia

Espanjassa maan hallitus on julistanut poikkeustilan pääkaupunki Madridiin ja sen ympärille. Poikkeustilan avulla on määrä asettaa osittaisia liikkumiskieltoja. Koronatartunnat ovat lisääntyneet pääkaupunkialueella rajusti.

Maan terveysministeri Salvador Illa kertoi tänään, että hallitus on päättänyt julistaa poikkeustilan seuraaviksi 15 päiväksi.

Hallitus kutsuttiin koolle hätäistuntoon sen jälkeen, kun alueellinen tuomioistuin linjasi eilen, että pääkaupunkiin aiemmin julistetut osittaiset liikkumisrajoitukset ovat lain vastaisia.

Rajoitukset ovat aiheuttaneet närää Madridin oikeistolaisen paikallishallinnon ja maan hallituksen välillä. Madridin paikallishallinto on vastustanut uusia rajoituksia kiivaasti pääasiassa taloudellisten syiden vuoksi.

Liikkumisrajoitukset koskevat noin 4,5 miljoonaa ihmistä Madridissa ja sitä ympäröivällä alueella.

Espanjan sosialistipääministeri Pedro Sanchez varoitti jo aiemmin, että joko paikallinen hallinto asettaa itse rajoituksia tai sitten hallitus asettaa poikkeustilan pääkaupunkiin.

Koronavirustartunnat kiihtyvät jälleen Espanjassa



Aiemmat rajoitukset muun muassa kielsivät pääkaupungin ja sen lähiseutujen asukkaita lähtemästä kaupungista muista syistä kuin työn, koulun tai lääketieteellisten syidten vuoksi. Lisäksi pääkaupungin ravintolat ja baarit määrättiin suljettavaksi yhdeltätoista illalla.

Espanja oli keväällä yksi pahiten koronaviruksen kurittamista Euroopan maista. Myös nyt koronan ilmaantuvuus on maassa EU-maiden korkein.

El Pais -lehti kertoi perjantaina, että maassa on todettu 12 400 uutta koronatartuntaa ja 126 siihen liittyvää kuolintapausta.

Madridin alue on ollut yksi alueista, jossa koronavirus on levinnyt pahiten. Pääkaupungissa on todettu uutistoimisto AFP:n mukaan 564 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden. Koko maassa vastaava suhdeluku on 257.

BBC kertoo, että madridilaisten viranomaisten mukaan tartuntatapaukset olisivat menossa alaspäin ja poikkeustila olisi perusteeton.

Madridin terveysministeri Enrique Ruiz Escudero vakuutti BBC:n mukaan, että tällä hetkellä käytössä olevat koronatoimet ovat olleet toimivia. Hänen mukaansa yksikään madridilainen ei tule ymmärtämään maan hallituksen tuoretta poikkeustilapäätöstä.

El Paisin mukaan 15 päivää on pisin aika, jonka hallitus voi perustuslain mukaan poikkeustilalle asettaa. Mahdollinen jatkoaika vaatisi parlamentin hyväksynnän. Lehden mukaan Espanjan terveysministeri Illa kuitenkin uskoo näiden kahden viikon riittävän.

Asiantuntijat vaativat poliittisen kiistelyn lopettamista



Espanjan hallitus on painottanut, että uusilla rajoituksilla halutaan vain suojella ihmisten terveyttä.

– Madridilaisten terveyden suojeleminen on ehdottoman tärkeää, Illa sanoi perjantaina.

Ministeri myös osoitti syyttävällä sormella Madridin alueen viranomaisia ja sanoi kärsivällisyydellä olevan rajansa. Hänen mukaansa toimiin tulee ryhtyä paitsi paikallisten terveyden suojaamiseksi myös siksi, että tartuntojen leviäminen muille alueille voidaan estää.

Maan lääkäri- ja tiedejärjestöt julkaisivat myös kirjeen, jossa ne vaativat loppua poliittisille kiistoille.

– Ihmisten täytyy hyväksyä, että pandemian taltuttamiseksi kaikkien päätösten tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ja että niiden tulee olla täysin erillisiä poliittisista taisteluista, järjestöt painottivat kirjeessä.

Sanna Raita-aho, Arttu Mäkelä

STT

