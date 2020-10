Ranskassa ennätysmäärä koronatartuntoja päivässä – yli 50 000 uutta tartuntaa

Ranskassa on kirjattu 52 010 uutta koronatartuntaa, kertoivat maan terveysviranomaiset sunnuntaina.

Kyseessä on uusi päiväkohtainen ennätys tartuntojen määrässä. Lisäksi maassa kirjattiin 116 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Ranskassa on nyt todettu yhteensä yli miljoona koronavirustartuntaa.

Ranskassa on tiukennettu koronavirukseen liittyviä rajoituksia. Maan eri alueille on muun muassa julistettu öisiä ulkonaliikkumiskieltoja.

Maan presidentti Emmanuel Macron ei kuitenkaan ole vielä nostanut esille poikkeustilan julistamista.

Espanja julisti jälleen poikkeustilan koronaviruksen vuoksi

Espanjaan julistetaan jälleen poikkeustila koronaviruksen vuoksi.

Maahan tulee voimaan öinen ulkonaliikkumiskielto, ja kokoontumiset rajoitetaan kuuteen henkeen. Laki antaa myös maan eri alueille mahdollisuuden rajoittaa liikkumista niiden välillä, kertoo El Pais.

Lehden mukaan poikkeustila kestää ainakin seuraavat 15 päivää, mutta jos maan hallitus tukee asiaa, sitä voidaan pidentää jopa toukokuuhun asti.

Poikkeustila ei kuitenkaan ole yhtä tiukka kuin keväällä. Esimerkiksi rajoja ei aiota sulkea.

Espanjassa on todettu yli miljoona koronatartuntaa. Maa on ensimmäinen EU-maa, jossa koronatartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan.

https://english.elpais.com/spanish_news/2020-10-25/spanish-prime-minister-approves-new-state-of-alarm-with-plans-to-keep-it-in-place-until-april.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&ssm=TW_CM_EN#Echobox=1603627716

STT

Kuvat: