EU-maat pääsivät sopuun koronamatkustusrajoitusten kriteereistä, mutta jäsenmaat päättävät itse, miten niitä soveltavat

Euroopan unioni on päättänyt yhteisistä kriteereistä, joiden perusteella matkustusrajoituksia voidaan koronaviruksen suitsimiseksi määrätä. Päätöksen tekivät jäsenmaiden eurooppaministerit tapaamisessa Luxemburgissa.

Uusien kriteerien avulla pystytään tekemään yhteisiä linjauksia siitä, mitkä EU:n osat katsotaan riskialueiksi.

Kriteerit ovat ennen kaikkea suosituksia, ja jäsenmaat tekevät itse omat päätöksensä siitä, miten ne määräävät matkustusrajoituksia. Yhteisten kriteerien on tarkoitus auttaa koordinoimaan jäsenmaiden koronatoimia aiempaa yhdenmukaisemmiksi. Tähän asti maat ovat tehneet parhaiksi katsomiaan päätöksiä, mistä on seurannut kohtalaisen sekava eri linjausten kudelma.

Eurooppaministerien keskustelujen aiheina ovat koronakoordinaation lisäksi todennäköisesti myös EU:n ja Britannian kauppaneuvottelut, oikeusvaltiokysymykset ja EU:n monivuotinen budjetti.

Komissio esitteli ehdotuksensa syyskuussa

EU-komissio ehdotti syyskuun alussa matkustusrajoituslinjausten yhtenäistämistä, koska se piti nykyistä tilannetta liian sekavana ja kansalaisille hankalana. Komissio katsoi, että koronapandemiasta johtuville rajoituksille pitäisi määrittää yhteiset arviointiperusteet ja raja-arvot.

Vielä ei ole tiedossa, muuttuiko ministerien hyväksymä kriteeristö siitä, mitä komissio ehdotti.

Komission ehdotuksen mukaan matkustamista toisiin EU-maihin ei saisi rajoittaa, jos uusia tapauksia todetaan kahden viikon ajanjaksolla sataatuhatta ihmistä kohti enintään 50. Toinen edellytys on, että lähtömaassa tehdään viikoittain yli 250 koronatestiä sataatuhatta asukasta kohti.

Suomi asetti omassa liikennevalomallissaan vihreän valon rajan enintään 8-10 tapaukseen sataatuhatta henkilöä kohti. Syyskuun lopulla vihreän valon raja päivitettiin enintään 25 vastaavaan tapaukseen kahden viikon ajalla.

Komission mallissa vihreä valo annettaisiin alueille, joilla uusia koronatapauksia on 14 vuorokauden aikana ilmoitettu alle 25 kappaletta sataatuhatta ihmistä kohti. Oranssi valo koskisi alueita, joilla tapauksia on alle 50. Punainen valo koskisi yli 50 tapauksen alueita. Harmaiksi jäävät alueet, joilta tietoa ei ole tarpeeksi.

EU-maat eivät saisi evätä muista EU-maista matkustavien maahanpääsyä. Punaiseksi tai harmaaksi luokitellulta alueelta matkustavilta voisi vaatia joko karanteeniin menoa tai testin teettämistä saapumisen jälkeen.

Välttämättömän tehtävän tai tarpeen vuoksi matkustavilta – kuten kriittisiä ammatteja harjoittavilta työntekijöiltä, rajatyöntekijöiltä ja lähetetyiltä työntekijöiltä, opiskelijoilta tai toimittajilta, jotka suorittavat tehtäviään – ei komission ehdotuksessa vaadittaisi karanteenia.

STT

Kuvat: