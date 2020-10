EU-maat päättävät päästövähennystavoitteestaan joulukuussa – Jäsenmailla yhteisymmärrys kiristämisen tarpeesta, mutta kunnianhimon taso jäi vielä auki

Huippukokouksessaan Brysselissä EU-maat saavuttivat myöhään torstaina yhteisymmärryksen siitä, että vuoden 2030 ilmastotavoitetta on syytä kiristää, jotta vuoden 2050 tavoite ilmastoneutraaliudesta voidaan saavuttaa.

Päätöstä tulevan vuosikymmenen tarkemmasta päästövähennystavoitteesta saadaan vielä odottaa, sillä EU-johtajien on tarkoitus hakea siitä sopua vasta joulukuun huippukokouksessa.

EU:n nykyinen vuoden 2030 päästövähennystavoite on 40 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. EU-komissio on esittänyt, että tavoitetta kiristettäisiin vähintään 55 prosenttiin. Suomen hallitus on linjannut tukevansa komission esitystä.

Euroopan parlamentti on vaatinut vielä tiukempaa kiristystä ja tavoitteen nostamista 60 prosenttiin.

Tavoitteen kiristäminen arveluttaa idässä

Huippukokouksen alla komission tavoitteita tukeva 11 jäsenmaan joukko julkaisi yhteisen julkilausuman ilmastotavoitteiden tiukentamisesta. Suomen lisäksi joukkoon kuuluvat Espanja, Hollanti, Irlanti, Latvia, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Tanska ja Viro.

Ilmastotavoitteen kiristäminen herättää kuitenkin huolta osassa EU:n itäisiä jäsenmaita, jotka nojaavat edelleen vahvasti hiileen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Tshekin pääministeri Andrej Babis esimerkiksi toi esiin, että jos kunnianhimoisempi päästövähennystavoite sitoo jokaista jäsenmaata erikseen, niin Tshekki tuskin tulee saavuttamaan sitä.

Lainsäädäntöä käytävä läpi

Ilmastotavoitteen kiristäminen tulee tarkoittamaan myös sitä, että EU:n on käytävä läpi iso tukku lainsäädäntöä ja päätöksiä, jotta ne ovat linjassa uuden tavoitteen kanssa.

EU tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuodelle 2050 pitääkseen kiinni sitoumuksistaan Pariisin ilmastosopimukseen. Ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan sitä, että päästöjä tuotettaisiin vain niin paljon kuin niitä pystytään sitomaan.

Suomen oma tavoite on jo nyt yhteistä EU-tavoitetta kunnianhimoisempi. Hallitusohjelmassa on linjattu, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuonna 2035.

Pitkä ilta huippukokouksessa

Kaksipäiväisen huippukokouksen ensimmäinen päivä venyi yöhön asti. Ilmastokysymysten jälkeen EU-johtajat siirtyivät keskustelemaan koronavirustilanteesta, ja kokous oli käynnissä vielä puolenyön jälkeen Suomen aikaa.

Aiemmin torstaina EU-johtajat keskustelivat Britannia-kauppaneuvottelujen tilasta ja vaativat Britanniaa tekemään tarvittavia liikkeitä, jotta sopuun voitaisiin päästä. Britannian pääministeriltä Boris Johnsonilta odotetaan kannanottoa neuvottelujen jatkosta perjantaina.

Perjantaina EU-huippukokouksessa on tarkoitus puhua unionin ulkosuhteista. Asialistalla on EU:n suhteet Afrikkaan, mutta itäisen Välimeren tilanteen ja Turkin toimien odotetaan nousevan kokouksessa ainakin keskustelunaiheeksi.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Heta Hassinen

STT