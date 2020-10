EU-maiden sisäministerit aloittavat jättimäisen maahanmuuttopaketin pureskelun – keskustelusta ei ennusteta helppoa tälläkään kertaa

EU-maiden sisäministerit aloittavat tänään keskustelun jättimäisestä maahanmuutto- ja turvapaikkapaketista, jonka EU-komissio esitteli toissa viikolla.

Jäsenmaiden välisestä keskustelusta odotetaan varsin vaikeaa, sillä tiettyjen maahanmuuttokysymysten ratkaiseminen on ollut EU-maille viime vuosina lähes mahdoton tehtävä.

Erityisen hankalaa on ollut vastuunjako turvapaikanhakijoista. Uudessa paketissaan komissio on ehdottanut solidaarisuusmallia, jossa jäsenmaat voisivat valita, tarjoavatko apuaan ottamalla vastaan tulijoita vai esimerkiksi auttamalla kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamisessa takaisin lähtömaahan.

– Suomen näkökulmasta vastuunjaon on oltava oikeudenmukainen ja kestävä siten, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät normaalitilanteessa suoriutumaan lainmukaisista velvoitteistaan. Muuttoliikepaineen ja erilaisten poikkeustilanteiden varalle on lisäksi luotava toimivat mekanismit, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kommentoi tiedotteessaan ennen kokousta.

Hallitus käy vielä keskusteluja Suomen tarkemmista kannoista uudistuspakettiin. Ohisalon mukaan eduskunta saa lähiviikkoina kannoista ehdotuskohtaiset kirjelmät.

Edessä pitkä taival

Uudistuspaketti on varsin laaja, mutta uusien avausten lisäksi sen pohjalla on paljon aiempien vuosien neuvotteluissa käsiteltyjä asioita. Jäsenmaiden välisessä keskustelussa ei kuitenkaan odoteta nopeaa edistymistä.

Diplomaattilähteen mukaan EU:n puheenjohtajamaana toimiva Saksa pyrkii luomaan nyt suunnitelman siitä, missä järjestyksessä ja millä tavalla paketin eri osia pyritään käsittelemään ja hakemaan niistä ratkaisua.

Paketissa on osia, joista yhteisymmärrys löytynee varsin nopeasti, mutta vaikeimmista kysymyksistä keskustelu voi olla jopa ”myrkyllistä”.

Muutoksia myös rajoille

Komissio mylläisi uudistuksessa uuteen uskoon myös sen, miten EU:n ulkorajoilla toimittaisiin, kun rajalle saapuu tulija, jolla ei ole tarvittavaa lupaa rajan ylittämiseen.

Komissio haluaisi, että tulijat ohjattaisiin ensin nopeaan tarkastusprosessiin, jonka aikana määriteltäisiin, jatkaako tulija tavalliseen turvapaikanhakuprosessiin vai käsiteltäisiinkö hänen hakemuksensa rajalla korkeintaan 12 viikossa.

Paketissa luovuttaisiin myös nykyisestä Dublin-menettelystä, joka määrittelee turvapaikkahakemuksen käsittelymaan.

Käytännössä uusi ehdotus ei valtavasti poikkea Dublin-järjestelmän perusajatuksesta. Siinä on kuitenkin lavennettu perusteita, joilla käsittelymaa voidaan määritellä. Esimerkiksi huomioitavien perhesiteiden määritelmää on laajennettu.

Heta Hassinen

STT

