EU-parlamentti asettumassa vuoden 2030 päästövähennystavoitteen kiristämisen kannalle

Euroopan parlamentti on asettumassa 60 prosentin taakse vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi. Päästövähennystavoitteesta äänestettiin osana muutosesityksiä, kun parlamentti on muodostamassa kantaansa EU:n ilmastolakiin. Ilmastolakikannasta äänestetään kokonaisuutena vielä myöhemmin tänään.

60 prosentin päästövähennys verrattuna vuoden 1990 tasoon on aiempaa tiukempi tavoite.

Kyseessä on vasta parlamentin kanta, ja EU:n lopullinen päästövähennystavoite riippuu vielä ilmastolain jatkoneuvotteluista.

Komissio on ehdottanut EU:n päästövähennystavoitteeksi ainakin 55 prosenttia. Sekavuutta ja kritiikkiä on kuitenkin herättänyt laskentatavan muutos eli se, että uudessa tavoitteessa komissio laskee mukaan hiilinielujen vaikutuksen.

Äänet jakautuivat

Muutosesitysäänestyksessä 60 prosentin tavoite jakoi parlamenttia jyrkästi. Sen puolesta äänesti 352 europarlamentaarikkoa ja sitä vastaan 326. Tyhjää äänesti 18.

Suomalaismepeistä lähes kaikki äänestivät 60 prosentin puolesta. Ainoastaan perussuomalaisten mepit äänestivät sitä vastaan.

Äänestyksen alla vähintään 60 prosentin vähennyksen kannattajat perustelivat linjaansa muun muassa niin, että tarpeeksi kunnianhimoinen tavoite antaisi parlamentille jotain kättä pidempää jatkoneuvottelujen varalle.

– Se (60 prosenttia) selkeästi vaatisi komissiota ja jäsenmaita nostamaan ilmastotavoitteiden tasoa, ja silloin voitaisiin neuvotteluissa aidosti vaatia parannuksia, vihreiden Ville Niinistö sanoi STT:lle eilen.

Heta Hassinen

STT

