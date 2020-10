EU-parlamentti linjaa kantaansa ilmastolakiin, ja päästövähennystavoitteesta väännetään jälleen – myös metsäraportti jakaa suomalaismeppejä

Euroopan parlamentti linjaa tänään ja huomenna kantaansa EU:n uuteen ilmastolakiin. Jännityksellä on odotettu erityisesti sitä, millaista lukua parlamentti lähtee tavoittelemaan EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi.

Parlamentin ympäristövaliokunta on linjannut mietinnössään, että parlamentin pitäisi vaatia 60 prosentin päästövähennystä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Äänestyksen alla kunnianhimon tasosta oli erimielisyyttä europarlamentaarikkojen kesken.

Ympäristövaliokunnan ehdotus on korkeampi kuin parlamentin aiemmin kannattama 55 prosentin päästövähennystavoite. Osa europarlamentaarikoista haluaisi nytkin pitäytyä 55:ssä.

Komissio on ehdottanut EU:n päästövähennystavoitteeksi ainakin 55 prosenttia. Sekavuutta ja kritiikkiä on kuitenkin herättänyt laskentatavan muutos, eli se, että uudessa tavoitteessa komissio laskee mukaan hiilinielujen vaikutuksen.

Parlamentti aloitti tänään illalla äänestykset ilmastolakiin tehdyistä muutosesityksistä. Tuloksia julkistetaan huomenna, jolloin parlamentti äänestää myös kannastaan kokonaisuutena.

Kannanmuodostuksen jälkeen ilmastolaki etenee EU:n yhteisiin neuvotteluihin, joissa laille pyritään löytämään sellainen muotoilu, jonka pystyvät hyväksymään sekä EU-parlamentti että jäsenmaita edustava neuvosto.

Suurin ryhmä EPP asettumassa komission taakse

Parlamentin päästövähennyskannan suhteen merkittävää on, mihin suuntaan suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP lopulta kallistuu.

Ryhmän virallinen linja on tukea komission linjaa, mutta esimerkiksi suomalainen kokoomusmeppi Sirpa Pietikäinen on puhunut ilmastotoimissa kunnianhimon puolesta.

Pietikäinen arvioi, että EPP:ssä tiukemman, vähintään 60 prosentin tavoitteen puolella on ”jonkun verran” europarlamentaarikkoja.

– Sitten on joukko, jotka äänestävät tyhjää ja sitä kautta vaikuttavat lopputulokseen, Pietikäinen arvioi ennen äänestystä.

Kokoomuksen Henna Virkkunen ei ole ympäristövaliokunnan tiukempaa tavoitetta ehdottomasti vastaan, mutta pitää 55 prosenttiakin riittävänä, koska vuosi 2030 tulee niin pian. Virkkunen haluaisi siirtää katseen tiukemmin vuoteen 2050, jotta teollisuus saisi pitkäjänteisempää näkymää.

Komission esityksessä ilmastolain lähtökohtana on, että EU olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan sitä, että päästöjä tuotettaisiin vain niin paljon kuin niitä pystytään sitomaan.

Moni suomalaismeppi 60:n kannalla

Vihreät haluaisivat parlamentin tavoitteeksi jopa 65 prosentin päästövähennyksen. Ville Niinistö (vihr.) myönsi kuitenkin etukäteen, että 65:lle tuskin löytyy parlamentin tukea. Jos 65 häviää äänestyksessä, niin vihreät tukevat 60 prosentin tavoitetta.

Myös vasemmistoliiton mepin Silvia Modigin mielestä parlamentin kannan tulisi olla vähintään 60 prosenttia, mieluusti enemmän.

– Liian alhainen kunnianhimo tänään tarkoittaa, että joudumme korjaamaan tavoitetta voimallisesti ylöspäin tulevina vuosina, Modig varoitti täysistuntopuheenvuorossaan.

Vähintään 60 prosentin vähennyksen kannattajat perustelevat linjaansa muun muassa niin, että tarpeeksi kunnianhimoinen tavoite antaisi parlamentille jotain kättä pidempää jatkoneuvottelujen varalle.

– Se (60 prosenttia) selkeästi vaatisi komissiota ja jäsenmaita nostamaan ilmastotavoitteiden tasoa, ja silloin voitaisiin neuvotteluissa aidosti vaatia parannuksia, Niinistö sanoi STT:lle.

Myös SDP:n mepit Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma, keskustan Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen sekä RKP:n Nils Torvalds ovat 60 prosentin kannalla.

Perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen ei kannata EU-tason päästövähennystavoitetta, vaan hänen mukaansa asiasta pitäisi sopia vain kansallisella tasolla.

Metsäraportista eriäviä mielipiteitä

EU-parlamentissa on keskusteltu tänään myös parlamentin laatimasta raportista EU:n tulevaan metsästrategiaan. Raportilla parlamentti tuo esiin mielipidettään asiasta jo etukäteen, koska varsinaista komission esitystä metsästrategiasta odotetaan vasta ensi vuoden alkupuolella.

Raportin valmistelua vetänyt suomalainen Petri Sarvamaa (kok.) arvioi etukäteen, että mahdollisuudet raportin läpimenolle vaikuttivat hyviltä, vaikka varmaksi asiaa ei voi koskaan sanoa.

– Vyörytys on aika kovaa. Tämä on herättänyt valtavia poliittisia intohimoja, ja sitten ihan aitoja asioihin liittyviä erimielisyyksiä on aika paljon johtuen varmasti siitä, että metsät ovat niin kovin erilaisia ja erilaisessa tilassa eri puolilla Eurooppaa, Sarvamaa sanoi.

Täysistunnon äänestykseen yhdeksi vaihtoehdoksi oli tuotu myös ympäristövaliokunnan laatimaan mietintöön perustuva teksti, jossa korostetaan erityisesti luonnon monimuotoisuutta.

Sarvamaa puolusti omaa raporttiaan sanomalla, että ympäristövaliokunnan huomioita on otettu huomioon itse raportissakin.

Suomalaisista mepeistä ympäristövaliokunnan kannan puolesta eli Sarvamaan raporttia vastaan olivat kuitenkin äänestämässä vihreiden Heidi Hautala, Niinistö, Alviina Alametsä, vasemmistoliiton Modig sekä kokoomuksen Pietikäinen.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari kommentoi, ettei voi äänestää Sarvamaan raportin puolesta, koska siinä suhtaudutaan myönteisesti vihreän kehityksen ohjelmaan.

Hakkarainen aikoi äänestää Sarvamaan raportin puolesta sekä ID-ryhmän vaihtoehdon puolesta. ID-ryhmä on EU-parlamentin kansallismielinen ryhmä, johon perussuomalaiset kuuluvat.

Hakkaraisen mukaan Sarvamaan kompromissi on ”paras mitä tällä porukalla voidaan saavuttaa”.

Myös loput STT:n tavoittamista suomalaismepeistä kannattivat Sarvamaan raporttia.

Jos metsäraportin äänestys menee tiukaksi, se antanee viitettä siitä, että ensi vuonna alkavasta varsinaisesta strategiakeskustelusta tulee vaikea.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: