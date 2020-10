EU:n ja Britannian kauppaneuvottelujen pattitilanne jatkuu

Britannian ja Euroopan unionin kauppaneuvottelujen pattitilanteeseen ei maanantaina löytynyt välitöntä helpotusta. Kummankin osapuolen pääneuvottelijat keskustelivat neuvottelujen rakenteesta, minkä jälkeen EU:n Michel Barnier kommentoi, että EU on valmis intensiivisiin neuvotteluihin.

– EU on edelleen valmiina tehostamaan keskusteluja Lontoossa tällä viikolla, kaikista aiheista ja sopimusteksteihin pohjautuen, Barnier tviittasi.

Brittiministeri Michael Gove toivotti uuden sitoumuksen tervetulleeksi, vaikka oli juuri aiemmin todennut parlamentissa, että kauppaneuvottelujen jatkaminen on hyödytöntä, ellei Euroopan unioni liikahda asemistaan.

– Vastaavat keskustelut ovat merkityksettömiä eivätkä vie meitä yhtään lähemmäs toimivan ratkaisun löytämistä, Gove oli sanonut.

Britannia on aiemminkin moittinut, ettei EU olisi joustanut neuvotteluissa tarpeeksi. Keskustelujen suurimmat kiistakysymykset ovat olleet kalastus, tasapuoliset kilpailuolosuhteet sekä riitojen ratkaisu.

Barnier sanoi viime viikolla, että EU on valmis liikkumaan kalastuskysymyksessä kohtuullisissa määrin, mutta kuitenkin niin, että EU-kalastajien elinkeino turvataan.

Kahdessa muussa ydinkysymyksessä EU on vaikuttanut pitävän linjastaan tiukasti kiinni.

Kolme vaikeaa kysymystä

Tasapuolisilla kilpailuolosuhteilla EU tarkoittaa sitä, että Britannia suostuisi jatkossakin noudattamaan yhteistä sääntelyä esimerkiksi valtiontukiasioissa ja ympäristönsuojelussa. Britanniaa tämä ei ole miellyttänyt, vaan maa haluaisi eroon EU-säännöistä.

Kalastuksessa kyse on siitä, että EU haluaisi taata kalastajilleen jatkossakin vastavuoroisen pääsyn Britannian vesille. Britannia puolestaan haluaisi määrätä kalavesiensä käytöstä itse.

Osapuolilla on erimielisyyttä myös sopimuksen hallinnollisista kysymyksistä eli esimerkiksi siitä, millä tavalla mahdolliset tulevat riidat ratkaistaisiin.

Siirtymäaikaa jäljellä reilut kaksi kuukautta

Tulevan suhteen neuvotteluissa pyritään ratkaisemaan, miten Britannian ja EU:n välinen kauppa ja muut suhteet järjestetään sitten, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa.

Keskusteluja on käyty alkuvuodesta lähtien, mutta aika on käymässä vähiin.

EU on pitänyt lokakuun loppua takarajana kauppasovun saavuttamiselle. Jos neuvotteluissa löytyisi ratkaisu kuun loppuun mennessä, niin sopimus ehdittäisiin saattaa voimaan vuodenvaihteessa.

Tulipa neuvotteluissa sopua tai ei, niin varmaa on, että EU:n ja Britannian väliseen kaupankäyntiin tulee paljon muutoksia, kun Britannia jättää EU:n sisämarkkinat.

Epävarmuus neuvottelujen ympärillä tiivistyi viime viikolla, kun pääministeri Boris Johnson ilmoitti perjantaina, että Britannian on valmistauduttava olemaan ilman kauppasopimusta, kun siirtymäaika päättyy.

Lähteenä myös AFP.

Heta Hassinen

STT

