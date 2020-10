Eva ja Nordic West Office kuvittelivat neljä erilaista tulevaisuudennäkymää

Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan ja Nordic West Officen yhteistyössä laatimassa, tuoreessa julkaisussa on lueteltu neljä fiktiivistä skenaariota, joista valtaosassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa toiselle kaudelleen.

Lastuna lainehilla – Suomi-skenaariot 2020-2028 -julkaisussa tarkastellaan maailman, Euroopan ja Suomen kehitysprosesseja julkisen vallan, talouden, teknologian ja ilmastonmuutoksen näkökulmista.

Skenaarioissa spekuloidaan esimerkiksi sotilasliitto Naton sekä yhteisvaluutta euron hajoamisella. Julkaisussa todetaan, että skenaariot eivät ole ennustuksia.

– Kuka olisi syksyllä 2019 osannut ennustaa, että puolen vuoden päästä valtioiden rajat menevät kiinni ja ihmiset siirtyvät työskentelemään koteihinsa, kysyy Evan johtaja Emilia Kullas valtuuskunnan tiedotteessa.

Kuvitelluissa skenaarioissa tarkastellaankin luonnollisesti myös sitä, miten koronapandemian kulku vaikuttaa tulevaan.

– Pandemian kaltainen voimakas disruptio ei pirstaloi kaikkea, mutta se vahvistaa jo käynnissä olevia muutoksia, Kullas sanoo tiedotteessa.

– Kukaan ei pysty ennustamaan tulevaisuutta, mutta skenaarioiden avulla pystymme varautumaan epätodennäköisiinkin mahdollisiin tapahtumiin, Kullas painottaa julkaisua käsittelevässä tiedotteessa.

Julkaisussa on tarjolla neljä vaihtoehtoista fiktiivistä tulevaisuudenkuvaa: kvanttihyppy, Sääntö-Suomi, vihreä valta ja uudet heimot.

Nordic West Office on entisen Nokian entisen toimitusjohtajan Jorma Ollilan ja Evan entisen johtajan Risto E. J. Penttilän perustama ajatushautomo ja konsulttiyritys, joka tarjoaa palveluitaan erityisesti yritysjohtajille. Elinkeinoelämän valtuuskunta on elinkeinoelämän ajatushautomo, joka verkkosivujensa mukaan edistää markkinataloutta.

Koronarokotteiden maalaillaan ratkaisevan voiton Trumpille

Julkaisussa käsitellään Suomen lisäksi muun muassa Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Esimerkiksi kvanttihypyssä Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin arvioidaan aloittavan toisen virkakautensa vuonna 2021. Kuvitellussa skenaariossa arvioidaan, että koronarokotteet ratkaisevat Trumpin voiton.

Fiktiivisen skenaarion mukaan rokotteiden jakelu oli aloitettu liittovaltion kustannuksella kaikille Yhdysvaltain kansalaisille viikkoa ennen äänestystä.

Tällä hetkellä Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on aikaa enää neljä viikkoa ja Trump kertoi viime viikolla omasta koronatartunnastaan.

Kuviteltu Vihreä valta -skenaario on ainoa, jossa uskotaan demokraattien Joe Bidenin voittoon. Siinä Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin pohditaan astuvan virkoihinsa ensi vuoden tammikuussa. Fiktiivisessä skenaariossa luodaan tilanne, jossa Biden menehtyy joulukuussa 2023, jolloin Harris nousee valtion johtoon ja Kalifornian osavaltiota edustaneesta demokraattisenaattorista tulee maan ensimmäinen naispresidentti.

– Trumpin aiheuttaman sekasorron korjaaminen oli vienyt Bidenin voimat. Presidentti sai joulun alla ensin lievän aivoinfarktin ja pian toisen, joka vei hänen puhekykynsä, julkaisussa kuvitellaan.

Arttu Mäkelä, Milja Rämö

STT

