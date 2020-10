Facebook ilmoittaa sulkevansa salaliittoteoria QAnonia kannattavia ryhmiä ja sivuja

Sosiaalisen median jättiyhtiö Facebook on ilmoittanut laajentavansa salaliittoteoriaverkosto QAnoniin toimintaan liittyviä kieltotoimia. Kieltoon menevät esimerkiksi QAnoniin liittyvät ryhmät ja sivut sekä tilit kuvanjakopalvelu Instagramissa.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Facebook on jo aiemmin kieltänyt sellaiset QAnoniin -liittyvät tilit, joilla on ihannoitu tai kannustettu väkivaltaa.

QAnonin juuret ovat vahvasti Yhdysvaltain äärioikeiston ja alt-rightin maailmassa. Liikkeessä kannatetaan laajasti presidentti Donald Trumpia, joka myös on jakanut QAnoniin kytköksissä olevaa materiaalia omilla sosiaalisen median kanavillaan.

Facebook on yrittänyt suitsia väärien tietojen leviämistä Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla.

—

Juttua on korjattu. Lisätty puuttunut leviämistä-sana viimeiseen kappaleeseen.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-06/facebook-bans-all-groups-pages-linked-to-qanon-conspiracy?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&cmpid=socialflow

STT