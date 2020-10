Finavia aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve enintään 480 työpaikkaa

Lentokenttiä hallinnoiva Finavia aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat sen ja tytäryhtiö Airpron koko henkilöstöä. Vähennystarve on yhteensä enintään 480 työpaikkaa. Alustavan arvion mukaan vähennystarve Finaviassa on enintään 130 ja maapalveluja tuottavassa Airprossa 350 työpaikkaa.

Lisäksi yhtiö tekee uudelleenjärjestelyjä ja jatkaa lomautuksia.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki totesi Finavian varautuvan siihen, että koronakriisin seurauksena matkustamisen palautuminen vie useita vuosia.

– Lento- ja matkailuala on ennennäkemättömässä taloudellisessa ahdingossa. Lentäminen on loppunut lähes kokonaan, minkä vuoksi tulomme ovat vähentyneet merkittävästi, Mäki totesi tiedotteessa.

Lomautukset alkoivat jo maaliskuussa

Finavia ja Airpro ovat tähän mennessä lomauttaneet henkilöstöään. Osa henkilöstöstä on ollut lomautettuna maaliskuusta lähtien.

– Keväällä alkaneilla ja pitkään jatkuneilla lomautuksilla on tähän asti yritetty säilyttää työpaikat ja lentoalan erityisosaaminen. Koronakriisin jatkuessa on käynyt kuitenkin selväksi, että töitä ei enää riitä kaikille, Mäki pahoitteli.

Finavia aloitti mittavan säästöohjelman koronakriisin alkaessa ja on tehnyt kululeikkauksia operatiivisesta toiminnastaan. Yhtiö tähtää yhteensä 200 miljoonan euron säästöihin vuoteen 2023 mennessä.

Lentomatkailun kriisi tekee tuhoa

Finavia hoitaa ja kehittää 21:tä lentoasemaa Suomessa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 389 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 775. Airpro toimii Helsinki-Vantaalla ja 15 muulla lentoasemalla ympäri Suomen ja hoitaa muun muassa lentokenttien turvatarkastuksia, logistiikkaa ja matkustamopalveluita. Viime vuoden liikevaihto oli 75 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1 300.

Matkailualan koronakriisi on iskenyt rajusti myös Finnairiin, joka viime viikolla kertoi aloittavansa yt-neuvottelut 700 työpaikan vähennyksistä, joista 600 kohdistuu Suomeen. Yhtiön heinä-syyskuun tulos syöksyi koronan seurauksena 167 miljoonaa euroa tappiolle.

Lisäksi maapalveluyhtiö Swissport Finland on ilmoittanut neuvottelevansa arviolta 700 ihmisen irtisanomisesta.

STT

