Finnair vähentää Suomesta 600 työpaikkaa ja jatkaa tuhansien työntekijöiden lomautuksia

Lentoyhtiö Finnair vähentää yt-neuvottelujen päätteeksi 700 työpaikkaa, joista 600 on Suomessa. Samalla lentoyhtiö jatkaa lähes koko henkilöstönsä lomautuksia Suomessa.

Irtisanomiset tehdään maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Yhtiön toimitusjohtaja Topi Manner kuvailee päivää surulliseksi Finnairille. Hän kuvailee koronapandemian vaikutusta alalle ”täysin epäreiluksi”.

– Muutokset ovat kuitenkin välttämättömiä ja väistämättömiä, sillä Finnairin uudelleenrakentaminen edellyttää sitä, että olemme kilpailukykyisiä, kun lentoliikenne lähtee vähitellen elpymään. Sen vuoksi meidän on tehtävä jatkossa monia asioita toisin menestyäksemme kilpailluilla markkinoilla, Manner sanoo tiedotteessa.

Monien muiden lentoyhtiöiden tavoin Finnair on kärsinyt dramaattisesti koronapandemian vaikutuksista ja erityisesti kansainvälisen matkustamisen merkittävästä vähentymisestä. Lokakuun alussa yhtiö kertoi karsivansa osan talvikauden suunnitelluista lennoista.

Uusi työllistymisohjelma käyttöön

Yhtiön alkuvuoden ajan laskussa ollut kurssi lähti Helsingin pörssissä uuteen alamäkeen uutisen myötä. Yhtiön osakkeen arvosta putosi vajaat kaksi prosenttia kaupankäynnin ensimmäisen vartin aikana.

Finnair kertoo rakentaneensa työnsä menettäville työllistymisen tuen kokonaisuuden, joka sisältää koulutusmahdollisuuksia, uravalmennusta ja polkuja työtehtäviin muualla. Finnair on tehnyt ohjelmassa yhteistyötä muun muassa TE- ja ely-keskuksen, useiden oppilaitosten ja yritysten sekä Vantaan kaupungin kanssa.

Yhtiö aloitti yt-neuvottelunsa syyskuussa. Tuolloin se arvioi, että työpaikkoja vähenisi noin 1 000. Mannerin mukaan henkilöstön kanssa neuvotteluissa löytyi säästöratkaisuja, joiden ansiosta noin 150 työpaikkaa säästyi.

Yt-neuvottelujen piirissä oli yhteensä noin 2 800 työntekijää. Mukana oli yhtiön koko henkilöstö Suomessa matkustamopalvelijoita ja lentäjiä lukuun ottamatta.

Finnairilla on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yhteensä 6 500 työntekijää.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: