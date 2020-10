Finnair valmistautuu kuljettamaan koronarokotteita – ”Syytä alkaa suunnitella koko tuotantoketjua”

Finnair kertoo, että yhtiön rahtiyksikkö Finnair Cargo valmistautuu kuljettamaan koronarokotteita. Yhtiön mukaan useat lääkeyhtiöt ovat jo tiedottaneet olevansa rokotetestauksensa viimeisessä vaiheessa, jolloin on jo syytä alkaa suunnitella koko tuotantoketjua.

Rokotteiden kuljetuksessa tärkeätä on kontrolloida lämpötilaa. Finnair painottaa, että yhtiö pystyy ottamaan ne vastaan lämpötilakontrolloidussa tilassa ja viemään ne koneeseen oikeassa lämpötilassa.

– Tuote tulee kuljettaa juuri sille asetetuissa vaatimuksissa. Kaikkien lämpötilaherkkien tuotteiden osalta kuljetus on aina riski. Siksi meidän tehtävänämme on suojella sitä kaikin mahdollisin tavoin, kertoo Finnair Cargon operaatioista vastaava johtaja Tommi Voss tiedotteessa.

Hänen mukaansa Finnair saa lentokoneet parkkiin suoraan terminaalin ulkopuolelle, millä taataan nopea kuljetus itse koneeseen. Lämpötilaherkät tuotteet siirtyvät koneeseen alle puolessa tunnissa.

Finnair Cargo on solminut yhteistyösopimuksia useiden aktiivikonttivalmistajien kanssa. Nämä lämpötilakontrolloidut kuljetusyksiköt pystyvät varmistamaan turvallisen kuljetuksen rokotteille.

Rokotekuljetukset Euroopan ja Aasian välillä

Finnair korostaa myös asemaansa rokotekuljetuksissa Pohjois-Euroopan ja Aasian suurimpien kaupunkien välillä.

– Maantieteellinen sijaintimme, laaja verkostomme sekä operatiivinen huippuosaamisemme takaa asiakkaillemme tarvittavan nopeuden koronarokotteen kuljettamiseen perille. sanoo Finnair Cargon globaalista myynnistä vastaava johtaja Fredrik Wildtgrube.

Antti Autio

STT

Kuvat: