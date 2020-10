Finnairin lento-ohjelman supistuminen voi aiheuttaa uuden piikin hakemuksissa lentolippujen maksamiseksi takaisin

Finnairin talvikauden lento-ohjelman supistuminen saattaa aiheuttaa uuden piikin lentolippujen takaisinmaksuhakemuksissa, yhtiö varoittaa. Finnairin viestinnästä kerrotaan, että yhtiö on kuitenkin lisännyt henkilökuntaa ja automatiikkaa takaisinmaksujen käsittelyyn jo aikaisemmin, jotta ruuhkaa ei syntyisi.

Yhtiö kertoi tiistaina, että kohteita on karsittu ja viikkovuoroja vähennetty lähes kaikilta reiteiltä.

Koronakriisi aiheutti keväällä ruuhkan takaisinmaksuissa, kun Finnair joutui perumaan lentoja pandemian vuoksi. Yhtiön mukaan käsittelyn tilanne on parantunut, ja käsittelyajoissa lähestytään nyt normaaleja käsittelyaikoja.

– Olemme nyt käsitelleet lähes kaikki hakemukset, jotka ovat tulleet asiakkailta alkuvuoden ja syyskuun välillä. Yksittäisiä hakemuksia tältä ajalta saattaa vielä olla käsittelyssä, Finnair kertoo.

Normaali takaisinmaksujen käsittelyaika on yhtiön mukaan seitsemän päivää, mutta joissakin tapauksissa käsittely voi kestää kauemmin.

Finnair lähettää asiakkaille vahvistuksen takaisinmaksuista sähköpostilla. Vahvistusviestit eivät kuitenkaan lähteneet asiakkaille keväällä ja kesällä järjestelmäteknisistä syistä. Finnairin mukaan hyvitys on saatettu jo maksaa asiakkaan pankkitilille tai luottokortille, mutta siitä ei ole lähetetty hänelle vahvistusviestiä.

Yhtiö tarjoaa myös matkan varanneille asiakkaille mahdollisuuksien mukaan korvaavan lennon.

Talvikaudella 45 kohdetta kotimaassa ja Euroopassa

Finnairin talvikauden liikenneohjelmassa on 45 kohdetta kotimaassa ja Euroopassa. Kaukolennot keskittyvät Tokioon, Souliin, Hongkongiin, Shanghaihin, Nanjingiin ja Bangkokiin, jotka ovat myös tärkeitä rahtikohteita.

Singapore ja New York pysyvät rahtikohteina, mutta matkustajalentoja niihin ei järjestetä.

Kotimaassa Finnair lentää talvikaudella Ivaloon, Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin, Kittilään, Kokkolaan, Kuopioon, Kuusamoon, Maarianhaminaan, Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan, mutta osa aiemmin julkistetuista viikkovuoroista joudutaan perumaan.

Lennot Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan lennot päättyvät maaliskuussa Finnairin aiemman ilmoituksen mukaisesti.

Matkustaja vain kolmella penkillä kymmenestä

Finnairin keskiviikkona julkaiseman tiedotteen mukaan yhtiö kuljetti syyskuussa 115 500 matkustajaa eli 91 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Matkustajamäärä väheni elokuusta 40 prosenttia.

Matkustajakäyttöaste putosi syyskuussa 31,8 prosenttiin, eli kymmenestä penkistä vain runsaalla kolmella istui matkustaja. Pienin matkustajakäyttöaste oli Aasian-lennoilla ja suurin kotimaan liikenteessä. Pohjois-Amerikkaan lentoja ei ollut lainkaan.

