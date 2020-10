Firmojen kustannustuen uudistettua versioita valmistellaan kuumeisesti – Yrittäjät pitää sitä alvin alennusta parempana ratkaisuna, jos ehdot ovat oikein

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen valmistelussa olevaa kustannustukea parempana ratkaisuna yrityksille kuin tilapäistä arvonlisäveron (alv) alennusta, jota Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on esittänyt.

– Kunhan parametrit eli ne ehdot, joilla tukea saa, ovat oikein, pidämme kustannustukea tehokkaampana ja tasapuolisempana tapana tukea yrityksiä, sanoo Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen STT:lle.

Alvin alennus ei ole STT:n tietojen mukaan myöskään hallituksen pöydällä. Siitä on kuitenkin keskusteltu.

Yrittäjät varaisi kustannustukeen 500 miljoonaa euroa. Summa on Pentikäisen mukaan realistinen. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on arvioinut kustannustuen olevan ”useampia satoja miljoonia euroja”.

Yrittäjät esittää koronan toisesta aallosta selviytymiseksi yhteensä 750 miljoonan euron yritystukiohjelmaa.

Tämä kattaisi kustannustuen lisäksi muun muassa yksinyrittäjien tukemista, johon tulisi Yrittäjien laskelmien mukaan varata noin 200 miljoonaa euroa. Osa tuesta olisi jatkoa kuntien kautta jaettavalle yksinyrittäjätuelle, osa kehittämisrahaa.

Konkurssilain muutoksille jatkoa kesään asti

Rahallisen tuen lisäksi konkurssilain väliaikaisia muutoksia, lyhennettyä lomautus- ja yt-neuvotteluprosessia sekä yrittäjien työmarkkinatukea tulisi Yrittäjien mielestä jatkaa kesäkuun loppuun asti. Näin toimintaympäristö olisi mahdollisimman ennustettava yli todennäköisen kriisiajan.

Konkurssilain muutokset ovat tällä erää voimassa lokakuun loppuun asti.

Hallituksessa on tiettävästi halua jatkaa muutoksia jonkin ajankohdan yli, mutta asiasta ei ole vielä linjattu.

Pentikäinen pelkää, että konkurssiaalto, jota ei vielä ole nähty, on edessä, jos maksuja ja veroja ei uudestaan lykätä ja lakimuutoksia jatketa.

– Riski kasvaa, kun konkurssilain väliaikainen muutos lokakuussa päättyy ja maksuun tulee yhtä aikaa keväältä lykättyjä veroja ja maksuja ja normaaleja veroja ja maksuja.

Optimistinen aikataulu

Kustannustukea valmistellaan parhaillaan uudelleen käyttöön siten, että se kattaa kaikki toimialat ja ongelmakohtia on korjattu. Hallitus on käynyt asiasta linjakeskustelun.

Työ- ja elinkeinoministeriössä pykälien viilaus on täydessä käynnissä ja valtiovarainministeriössä laskelmien. Silti työhön menee STT:n tietojen mukaan vielä todennäköisesti vähintään kolme viikkoa ennen kuin esitys kustannustuen uudelleen käyttöönotosta on valmis annettavaksi eduskunnalle. Sen jälkeen eduskunnan käsittely vie oman aikansa.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on toivonut, että laki olisi voimassa marraskuun lopulla, mutta siihen voi tulla liian kiire.

Myös Pentikäisen mukaan aikataulu on optimistinen.

– Se ei ole viikon päälle, mutta olisi tärkeää, että saisimme mahdollisimman nopeasti tietoa siitä, millä ehdoilla kustannustukea olisi saatavilla. Jo se tietoisuus auttaa yrityksiä pääsemään eteenpäin.

Prosentit auki

Aiempaa kustannustukea kritisoitiin muun muassa siitä, että kriteerit olivat liian ankarat, mutta ministeriöistä ei luvata kovin merkittäviä lievennyksiä uuteen versioonkaan. Vaarana olisi, että tukea saisivat siinä tapauksessa myös yritykset, jotka eivät ole kärsineet koronasta.

Lintilä arveli kustannustuen haun päätyttyä elokuussa, että ainakin tuen minimirajaa pitää ehkä laskea 2 000 eurosta.

Koska jakokriteerejä sorvataan nyt uusiksi, vaatii se lainmuutoksen.

Yrittäjät ehdottaa, että uutta tukea saisi, jos yrityksen liikevaihto on laskenut yli 20 prosenttia. Tukisummaksi etujärjestö asettaisi 1 000-750 000 euroa, kun aiemmin haarukka oli 2 000-500 000 euroa.

Aiempaa kustannustukea sai, jos yrityksen liikevaihto putosi koronakriisin takia vähintään 30 prosenttia. Lisäksi yrityksen koko toimialan myynnin tuli olla pudonnut vähintään 10 prosenttia.

STT:n tietojen mukaan prosentteja ei ole vielä valmistelussa linjattu ja muitakin kriittisiä asioita on yhä auki.

Kompromisseja joudutaan tekemään

Kustannustukea jakaa tulevaisuudessakin Valtiokonttori koronasta merkittävästi kärsineiden yritysten kiinteiden kulujen kattamiseen.

Selvää on, että kompromisseja joudutaan tekemään ja tuskin tästäkään täysin virheetön tulee, arvioivat STT:n haastattelemat virkamiehet. Yleistä kustannustukea pidetään ministeriöissä kuitenkin kaikkein oikeudenmukaisimpana mallina yrityksille.

Kustannustuesta tulee määräaikainen, mutta STT:n tietojen mukaan vielä ei ole linjattu, mihin asti sitä voisi hakea.

Sanna Nikula

STT

