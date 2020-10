FIS saa uuden pääsihteerin – Sarah Lewis äänestettiin tehtävästä pihalle

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n pääsihteeri vaihtuu. Tehtävää vuodesta 2000 hoitanut britti Sarah Lewis äänestettiin tehtävästä ulos ”suurella enemmistöllä”, järjestö ilmoitti nettisivuillaan.

FIS perusteli ratkaisua luottamuspulalla, ja 55-vuotias Lewis sanottiin tehtävästä irti heti.

Lewis on entinen alppihiihtäjä. Hän kilpaili 1980-luvulla Britannian maajoukkueessa ja edusti maata muun muassa alppihiihdon MM-kisoissa 1987 ja Calgaryn talviolympialaisissa 1988.

Vuonna 2018 hän sai Britanniassa Officer Of The British Empire (OBE) -arvonimen.

https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news/secretary-general-sarah-lewis-to-leave-fis

STT