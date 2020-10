Guardian: Trump vähätteli jälleen koronavirusta ja vaati rajoitusten purkua

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen vähätellyt koronavirusta, kertoo Guardian.

Nevadassa kannattajilleen puhunut Trump muun muassa väitti, että koronavirustilanne olisi ”muuttamassa suuntaa” ilman rokotettakin. Hän myös vaati jälleen, että osavaltiot purkaisivat koronarajoituksiaan.

– Tilanne on kääntymässä, oli rokotetta tai ei, kannattajilleen puhunut Trump sanoi.

Todellisuudessa koronatartunnat ovat Yhdysvalloissa yhä jatkaneet kiihtymistään. Perjantaina maassa todettiin yli 68 000 koronatartuntaa, mikä oli suurin lukema sitten heinäkuun.

Yhdysvalloissa on todettu eniten tartuntoja maailmassa, yli 8,1 miljoonaa. Maailmanlaajuisesti maassa on kuollut myös eniten ihmisiä koronaan liittyen.

Valtaosalla Trumpin kampanjatilaisuuteen osallistuneista ei myöskään ollut maskeja, eikä turvavälejä pidetty, Guardian kertoo.

”Tästä ei seuraa mitään hyvää”

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija, maan terveysviraston pääjohtaja Anthony Fauci kertoo, ettei ollut yllättänyt siitä, että presidentti Donald Trump sairastui koronavirukseen.

Fauci kommentoi asiaa sunnuntaina CBS Newsin 60 minutes -ohjelmassa. Fauci viittasi ilmeisesti Trumpin Valkoisessa talossa pitämään tapahtumaan, jossa hän kertoiAmyConeyBarrettin valinnasta uudeksi korkeimman oikeuden tuomariksi.

– En ollut yhtään yllättynyt, että hän sairastui. Pelkäsin, että hän sairastuu, kun näin hänet erittäin vaarallisessa ja ruuhkaisessa tilanteessa, jossa ei pidetty turvavälejä eikä lähes kukaan ei käyttänyt maskia. Kun näin sen televisiossa, totesin: Voi luoja. Tästä ei seuraa mitään hyvää, Fauci kuvasi.

Trumpin lisäksi useampi muu tapahtumaan osallistunut sairastui virukseen.

Valkoinen talo rajoitti Faucin mediaesiintymisiä

Fauci myös myönsi, että Valkoinen talo on rajoittanut hänen esiintymistään mediassa. Faucin mukaan hän ei saanut osallistua kaikkiin ohjelmiin, joihin häntä on pyydetty puhumaan koronatilanteesta.

– Kyllä, rajoittamista on ollut, vaikka se ei ole ollut johdonmukaista, Fauci myönsi.

Siinä missä Trump on pyrkinyt vähättelemään virusta, on Fauci taas muistuttanut koronarajoitusten tärkeydestä.

Ohjelmassa Faucilta tivattiinkin, miten tämä on tullut toimeen Trumpin kanssa pandemian aikana. Haastattelija muun muassa kysyi Faucilta, onko tästä ironista, että tiedettä kritisoiva presidentti hyötyi itse tieteestä saadessaan hoitoa koronaan.

– Minusta on hyvä, että Yhdysvaltain presidentti sai apua tieteestä. Uskon, että syvällä sisimmissään hän uskoo tieteeseen, Fauci sanoi.

Fauci kuitenkin kritisoi sitä, että hänet on valjastettu osaksi Trumpin vaalikampanjaa. Hänen on Trumpin vaalimainoksissa muun muassa väitetty antaneen hyväksyntänsä presidentin politiikalle.

– En ole enkä tule koskaan julkisesti tukemaan ketään tiettyä kandidaattia. Ja sitten he laittoivat minut keskelle vaalimainosta. Minusta se oli todella törkeää, hän sanoi.

Sanna Raita-aho

STT