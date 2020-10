Haaviston virkarikosepäilyn käsittely viivästyy eduskunnassa koronatoimien vuoksi

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasian käsittely viivästyy eduskunnassa koronavarotoimien vuoksi, eduskunta tiedottaa.

Varotoimien vuoksi perustuslakivaliokunta kokoontuu tällä viikolla ainoastaan keskiviikkona. Tuolloin käsittelyssä on eduskunnan mukaan tavanomaisia lainsäädäntöasioita.

Perustuslakivaliokunta siirtää Haaviston tapauksen käsittelyn marraskuun alkuun. Eduskunta on seuraavan viikon istuntovapaalla, minkä takia käsittely siirtyy automaattisesti marraskuulle.

Valiokunnan piti päättää jo viime perjantaina, jatkaako se vielä asiantuntijakuulemisia. Korona-altistusten vuoksi paikalla ei kuitenkaan ollut yhtään perussuomalaisten kansanedustajaa.

Puolueen kansanedustaja Tom Packalénin koronatartunta tuli eduskunnan tietoon torstai-iltana. Tartunnan vuoksi monia kansanedustajia on altistunut tai mahdollisesti altistunut uudelle koronavirukselle. Eduskunnassa ei ole ilmennyt uusia tartuntoja, mutta monet kansanedustajat ovat käyneet testeissä ja asettuneet omaehtoiseen karanteeniin.

Käsittely viivästyy, sillä sen aikana noudatetaan parlamentaarisia voimasuhteita.

– Tarkoituksena on samalla varmistaa, ettei perustuslakivaliokunnan toimintaa miltään osin vaaranneta, tiedotteessa perustellaan.

Mediatietojen mukaan keskusrikospoliisi epäilee Haavistoa virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Haavisto on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Ilkka Hemmilä

STT

