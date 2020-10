Halla-aho tylytti hallitusta Salon torilla

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tapasi puolueensa kannattajia ja paikallisia aktiiveja Salon torilla lauantaina.

Salon vierailu avasi kaksipäiväisen ja kahdeksan kuntaa kattavan Varsinais-Suomen kiertueen, jonka tarkoituksena on kampanjoida tulevan kevään kuntavaaleja varten. Salon torilta Halla-aho, puoluesihteeri Simo Grönroos ja 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra suuntasivat Someron K-Marketille, missä kauppiaana toimii Salon kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa istuva perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Lundén .

Perussuomalaisia vuodesta 2017 luotsanneen Halla-ahon mukaan kuntavaaliehdokkaiden rekrytointi on edennyt heinäkuusta lähtien mukavasti.

– Keväällä hiukan huolestuimme valmistautumisen keskeydyttyä, mutta kesällä tilanne elpyi. Kansallinen tavoitteemme on kaksinkertaistaa niin ehdokkaat kuin valtuutetutkin viime vaaleihin verrattuna, hän kertoo.

– Olemme huomanneet, että yhä nuoremmat ihmiset ovat kiinnostuneet politiikasta uudella tavalla. Uskon, että maanläheisellä ajatusmaailmallamme on osuutta asiaan.

Salon 51:stä nykyisestä kaupunginvaltuutetusta kuusi edustaa perussuomalaisia. Someron valtuustossa heitä on kaksi, Marttilassa ja Paimiossa kummassakin yksi. Kosken valtuustossa perussuomalaista edustusta ei ole.

– Tavoitteemme on, että saamme piirin jokaiseen kuntaan ehdokkaita, Halla-aho toteaa.

Halla-aho uskoo, että tulevien kuntavaalien lopputuloksella voi olla rajujakin vaikutuksia.

– Sanna Marinin (sd.) hallituksen jatko on pitkälti kiinni vaalituloksesta, hän sivaltaa.

Halla-ahon mukaan korona ei ole kansallisen politiikan näkökulmasta suurin ongelma. Hän nostaa ykkösasiaksi sen sijaan julkisen talouden epätasapainon.

– Suomessa on yksinkertaisesti liian vähän tuottavaa työtä. Punavihreä hallituksemme uskoo sosialistiseen tapaan, että hyvinvointi taataan veroja nostamalla. Samalla teollisuus- ja logistiikka-alan toimintamahdollisuudet heikkenevät, koska hallituksen mukaan siten voitetaan ilmastonmuutos.

Halla-aho pitää koronaa verukkeena, jonka avulla hallitus voi tehdä mitä hyvänsä.

– Velkahana on auki, ja tulevat sukupolvet maksavat.

– Valtio ja kunnat eivät suoriudu perustehtävistään, mutta kotouttamispelleilyyn ja EU:n koronaelvytykseen rahaa riittää, hän toteaa suorasukaisesti.

Viime vuoden eduskuntavaalien ääniharava ei halua toisaalta lähteä jälkiviisastelemaan.

– Keväällä iskenyt koronapandemia oli ennalta arvaamaton, ja olemme oppineet uutta yrityksen sekä erehdyksen kautta. Toivon kuitenkin, että hallitus kykenee pääsemään herkkähipiäisyydestään eroon ja myöntää virheensä. Itseään ei pidä onnitella, jos homma menee pieleen. Kesäkin hukattiin, koska lähdettiin lomalle.

Kuntalaki määrää, että Salon kokoisessa kaupungissa valtuutettuja on valittava vähintään 51. Kukin puolue saa asettaa kuntavaaleihin ehdokkaita puolitoistakertaisen määrän valittaviin valtuutettuihin verrattuna. Tämä tarkoittaa, että Salossa puolueet voivat nimetä enintään 77 kuntavaaliehdokasta.

– En usko, että Salossa yksikään puolue saa nimettyä täyttä listaa, perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Tapio Äyräväinen tuumii.

Edellisissä kuntavaaleissa Salon perussuomalaiset nimesivät 37 ehdokasta. Äyräväinen on varma, että tuo luku tullaan ensi vuonna ylittämään.

– Ehdolle on asettunut jo nyt kolmisenkymmentä henkilöä. On huomioitava, että monet mahdolliset ehdokkaat miettivät viime metreille asti osallistumistaan. Jos saamme 50 rikki, olen tyytyväinen.

Äyräväinen sanoo, että perussuomalaisiin on tällä hetkellä kovaa tunkua.

– Jäsensihteerimme pöydälle on tällä hetkellä kolmen kuukauden jono. Byrokraattinen prosessi on hidastunut, koska ehdokkaiden kelpoisuus on käytävä läpi ja toisaalta toimistossa on alimiehitys.

Perussuomalaiset on tiettävästi ainoa puolue, jonka puoluehallitus käy kuntavaaliehdokkaat lävitse ennen paikallisyhdistyksiä.