Hallintojohtaja: Eduskunnassa reilut 20 työntekijää altistunut koronalle – Marinin testitulos oli negatiivinen

Eduskunnassa tämän hetkisen tiedon mukaan reilut 20 työntekijää on altistunut koronalle, heistä enin osa kansanedustajia. Asiasta kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio STT:lle. Rauhion mukaan ei ole tiedossa, onko joukossa ministereitä.

Jäljitysprosessi on kuitenkin yhä kesken.

– On sanottava, että se on tämänhetkinen tilanne. Se voi vanhentua. Minulle raportoidaan jäljittäjien toimesta, jos tilanne kehittyy, Rauhio sanoo.

Tieto kansanedustaja Tom Packalénin (ps.) koronatartunnasta tavoitti eduskunnan torstaina iltaseitsemän jälkeen. Altistumisten jäljitys lähti käytännössä käyntiin perjantaina aamulla.

Altistuneet ovat omaehtoisessa karanteenissa.

– He ovat itse vetäytymässä tällaiseen eristykseen. Kyse ei ole tartuntatautilain mukaisesta lääkärin pakkotoimesta, Rauhio sanoo.

Uusia sairastumisia ei ole Rauhion mukaan tullut eduskunnan tietoon sen jälkeen.

Rauhiolla ei ole tietoa, minkä puolueiden edustajia altistuneet ovat.

– Tarkalleen en ole sitä selvittänyt, mutta sen tiedän, että siinä ei ole mitään systematiikkaa. Aina helpommin ihmiset tapaavat omaan poliittiseen ryhmään kuuluvia, mutta kyllä siellä eduskunnassa kaikki keskustelevat keskenään.

Packalenilla lieviä flunssan oireita

Tieto Packalénin mahdollisesta altistumisesta tuli torstaina, jolloin hän kävi testissä. Hän oli eduskunnassa viimeksi tiistaina ja keskiviikkona. Packalén sanoi perjantaina, että koki itsensä keskiviikkona terveeksi. Perjantaina hän kuvasi vointiaan ”lieväksi syysflunssaksi”.

Lauantaina kansanedustaja sanoi, että hänellä on edelleen vain lieviä flunssaoireita.

– Jos ei olisi korona-aika, en pitäisi itseäni sairaana, hän sanoi STT:lle aamupäivällä.

Hänen mukaansa vakavasti otettavia altistumisia, jotka täyttäisivät viranomaisen karanteenikriteerit, ei pitäisi olla.

– Jos halutaan pelata varman päälle, niin periaatteessa kuka tahansa voi olla altistunut.

Rauhion mukaan jäljityksessä on otettu huomioon muun muassa kokoukset, joihin Packalén on osallistunut. Lisäksi on otettu selvää, missä kaikkialla muualla hän on liikkunut ja keiden kanssa puhunut.

Marinille uusi testi maanantaina

Pääministeri Sanna Marin (sd.) joutui mahdollisen altistumisensa takia lähtemään EU-huippukokouksesta pois perjantaina. Packalén osallistui keskiviikkona ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan yhteiskuulemiseen. Pääministeri oli siellä kuultavana, ja hän oli myös muissa eduskunnan tiloissa yhtä aikaa Packalénin kanssa.

Valtioneuvoston viestinnästä kerrottiin lauantaina iltapäivällä, että pääministeri Marinille eilen Suomeen paluun yhteydessä tehdyn koronatestin tulos oli negatiivinen. Hän jatkaa omaehtoista karanteenia. Maanantaina hänet testataan jälleen.

Eduskunnassa on viime keväästä lähtien ollut monia varotoimia, joilla sairastumisia ja taudin leviämistä on pyritty ehkäisemään. Esimerkiksi täysistuntoihin on saanut osallistua vain osa kansanedustajista, ja paljon työstä tehdään etänä.

Tämän hetkisen tiedon mukaan ensi viikon istunnot ja valiokuntatyö hoituvat normaalisti. Nähtäväksi jää, lykkääntyykö joidenkin asioiden käsittely, hallintojohtaja sanoi.

Ensi viikon jälkeen eduskunnassa on viikon istuntotauko.

Saila Kiuttu

STT

