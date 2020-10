Hallitukselta tivattiin, miksi maskeja ei vielä keväällä suositeltu – Marin: Maskeja ei ollut ja oli vaara, ettei niitä osattaisi käyttää

Hallitukselta haluttiin torstaina kyselytunnilla vastaus monia askarruttaneeseen kysymykseen siitä, miksi maskisuosituksessa on tehty täyskäännös kevääseen verrattuna.

– Mikä on se muuttunut tieto, mikä muutti tilanteen siihen, että meillä kaikilla esimerkiksi täällä salissa on maskit? kysyi kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru.

Kiuru ihmetteli myös, miksi suomalaisille kerrottiin, että maskien käytöstä voi olla jopa haittaa.

Suomessa ei ennen elokuuta annettu virallisia suosituksia kasvomaskien käytöstä. Monissa muissa maissa on otettu vaikean tautitilanteen vuoksi käyttöön jopa suoranaisia maskipakkoja.

– Oliko kyse siitä, että meille kerrottiin, että maskin käyttö ei ole tarpeellista, koska maskeja ei ollut saatavilla? Kiuru kysyi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) myönsi, että laajaa maskisuositusta ei olisi voitu antaa, koska maskeja ei ollut.

– Jos katsomme kevättä, mitä olisi käynyt, jos olisimme antaneet laajan maskisuosituksen ilman, että maskeja on saatavilla?

Hän myös huomautti, ettei hallitus ole koskaan kieltänyt maskin käyttämistä, mutta on korostanut, että sitä tulee käyttää oikein.

– Jos maskia käyttää väärin, siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Marin sanoi, että nyt suomalaiset ovat kuitenkin onneksi oppineet käyttämään suojia.

”Ette soita samassa orkesterissa”

Oppositio syytti hallitusta myös puutteellisesta viestinnästä sekä hallituksen sisällä että ulospäin.

– Tuntuu sille, että te ette soita samassa orkesterissa. Hallituksen koronalinja riippuu siitä, keneltä ministeriltä kysyy, sanoi esimerkiksi perussuomalaisten Arja Juvonen.

Pääministeri Marin myönsi, että viestinnässä on varmasti aina parantamisen varaa.

– On myös hyvä huomata, että nämä asiat eivät aina ole kovinkaan yksinkertaisia ja tilanne on haastava.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki kysyi Marinilta, olisiko tämä jo valmis tarttumaan presidentti Sauli Niinistön tarjoukseen erillisestä kriisinyrkistä. Julkisuuteen levisi keväällä viestinvaihtoa, jossa presidentti väläytti pääministerille ajatuksen operatiivisen ”nyrkin” perustamisesta.

Lepomäki pohti ulkopuolisen nyrkin tarvetta esimerkiksi siksi, että hallitus on kertonut joutuvansa tiukentamaan otettaan alueellisista toimijoista ja antamaan vahvoja suosituksia.

Marin sanoi, että hänestä on tärkeää, että kentän toimijat ja valtionhallinnon toimijat, jotka aidosti myös panevat toimeen asioita, ovat mukana valmistelussa.

– Kun olen nähnyt, mitkä nämä haasteet tässä ovat, niin voin sanoa, että se (ulkopuolinen porukka) ei ongelmaa ratkaise.

Hän myös korosti, että Suomi on pärjännyt koronakriisin hoidossa hyvin verrattuna moniin muihin maihin.

Saila Kiuttu

STT

