Hallituksen sote-esityksessä on opittu aiemmista virheistä, arvioi sote-veteraani Heikki Hiilamo

Sanna Marinin (sd.) hallituksen valmistelemassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa on otettu opiksi edeltävien hallitusten epäonnistumisista, arvioi tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Hiilamo osallistui uudistuksen valmisteluun useissa työryhmissä kahdella edellisellä vaalikaudella, jolloin valmistellut uudistukset kaatuivat. Hän pitää hyvänä, että tällä kertaa on keskitytty päivittämään sote-rakennetta eikä uudistusta ole paisutettu.

Hiilamo kuitenkin näkee uudistuksessa yhä ongelmia, jotka liittyvät palvelujen rahoitukseen ja maakuntien asemaan. Hänen mukaansa ehdotettu uudistus on silti kokonaisuutena selvä parannus nykyjärjestelmään.

