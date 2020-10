Laaja joukko tiukennuksia on esillä, kun hallitus arvioi tänään rajoitustoimia pahimmille korona-alueille. Tiukempia ohjeita on tulossa niin kokoontumisrajoituksiin, aikuisten harrastustoimintaan kuin julkisten tilojen käyttöönkin. Kantaa otetaan myös toisen asteen ja korkea-asteen etäopetukseen.

Tarkoituksena on, että päätösvalta pysyy alueilla, mutta hallitus yrittää kiristää otettaan suosituksin.

Sekä pääministeri Sanna Marin (sd.) että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ovat arvostelleet alueita siitä, että kaikki eivät ole heränneet rajoitustoimiin ajoissa.

Hallitus on peräänkuuluttanut ryhtiliikettä rajoitusten määräämisessä ja niiden noudattamisessa, jotta tartuntatilanne ei pääse pahenemaan. Alueita halutaan myös opastaa, miten ne voivat varautua siihen, jos tautitilanne nopeasti pahenisi.

Neuvotteluja pohjustettiin jo keskiviikkoiltana sen jälkeen, kun hallitus oli esitellyt oppositiolle tartuntatautilakiin kaavailtuja muutoksia Säätytalolla.

Ravintoloita ja matkustusta koskevat rajoitukset ovat neuvottelujen ulkopuolella, sillä ne määrätään valtioneuvoston asetuksella.

STT