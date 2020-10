Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi tuen Vastaamon tietomurron uhreille

Hallitukselta ei ole luvassa välitöntä apua Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreille.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus sai iltakoulussaan keskiviikkona asiasta laajan katsauksen, jonka seurauksena hän pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä koordinoimaan yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa uhrien avun ja tuen kokonaisuuden.

Työryhmässä on tarkoitus muun muassa tarkastella, voivatko uhrit muuttaa vuotaneita henkilötunnuksiaan nykyisen lainsäädännön puitteissa vai tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia. Marin kertoi toivovansa, että hallitus saa selkeät toimenpide-esitykset muutamassa viikossa.

Saarikko pohtisi tietomurron antamista Otkesin selvitettäväksi

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä voisi olla hyvä antaa tietomurto Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) selvitettäväksi. Onnettomuustutkintakeskus voisi Saarikon mielestä käydä läpi vastuut ja hahmottaa, miten vastaavalta jatkossa vältytään.

– Olisi syytä ajatella, että 2020-luvulla kyberturvallisuus, tietomurrot ja tämänkaltaiset erittäin huolestuttavat tapahtumat voisivat olla asioita, joita ruodittaisiin kuin onnettomuuksia, Saarikko sanoi toimittajille ennen hallituksen kokousta Säätytalossa.

Saarikon mielestä pitää myös arvioida, onko syytä kirjata lakiin tiukempia vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhoitoalan tietoturvasta.

Henkilötunnusten laajempi uudistus käsitellään erikseen

Henkilötunnuksiin oli tarkoitus tehdä tällä hallituskaudella iso uudistus, jossa kaikkien suomalaisten tunnukset olisivat vaihtuneet, ja niistä olisi samalla tehty sukupuolineutraaleja. Näin suuresta uudistuksesta kuitenkin peräännyttiin, koska se olisi tullut liian kalliiksi.

Saarikon mukaan keskusta vastusti uudistusta, joka olisi maksanut satoja miljoonia euroja. Se ei hänen mukaansa olisi nopea ratkaisu Vastaamon tietomurron uhreille, vaan kokonaisuudistus käsitellään erikseen.

– Kannatamme tietenkin sitä, että henkilötunnusuudistus tehdään siltä osin kuin se on välttämätöntä ja jotta kaikilla suomalaisilla identiteetin tunnistaminen on turvallista ja mahdollista jatkossakin.

Vastaamon tietomurto on nostanut esiin myös kysymyksen verkkotunnistautumisen vahvuudesta. Verkossa asiointiin voi riittää se, että tietää nimen, asuinosoitteen ja henkilötunnuksen. Nyt harkitaan, pitäisikö tunnistautumisen aina tapahtua esimerkiksi pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

STT

