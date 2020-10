Hallitus suunnittelee autojen romutuspalkkioita koko ensi vuodeksi

Henkilöautojen romutuspalkkiot ovat tulossa käyttöön jälleen ensi vuoden alussa. Hallitus suunnittelee, että romutuspalkkioita myönnettäisiin koko ensi vuoden ajan.

Hallituksen esityksen mukaan romutuspalkkio voitaisiin myöntää yksityishenkilölle vanhan romutettavan auton korvaamiseksi uudella autolla, sähköavusteisella polkupyörällä tai joukkoliikennelipulla.

– Romutuspalkkio on ensimmäinen fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpide. Palkkio auttaa osaltaan päästövähennystavoitteissa, kun se tukee vähäpäästöisen ajoneuvon hankintaa tai siirtymistä sähköpyörään tai joukkoliikenteeseen, perustelee liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.

Tilalle hankittavan uuden henkilöauton tulee olla kaasuauto, täyssähköauto, ladattava hybridi tai muu auto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 95 grammaa kilometriä kohden.

Esityksessä ehdotetaan, että valtio maksaisi romutuspalkkiota hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1 000-2 000 euroa. Joukkoliikennelipun tai sähköavusteisen polkupyörän hankkimisessa tuki olisi enintään 1 000 euroa. Romutuspalkkion voisi saada vain kerran tukikauden aikana, ja se myönnettäisiin ainoastaan yksityishenkilöille.

Tavoitteena autokannan uusiutuminen ja päästöjen väheneminen

Esityksen tavoite on myös vauhdittaa uusien autojen myyntiä ja lisätä vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta. Autokannan uusiutuminen vähentää päästöjä.

Syyskuussa sähköautojen ja ladattavien hybridien osuus oli jo neljännes ensirekisteröinneistä.

– Romutuspalkkion käyttöönotolla pyritään elvyttämään taloutta covid-19-epidemian aiheuttamista vaikeuksista. Erityisesti uusien autojen myynti on hidastunut tänä vuonna, Harakka sanoo.

Romutuspalkkiota varten varataan kahdeksan miljoonaa euroa. Esitys lähti lausunnoille tänään. Määräaika lausuntojen antamiselle on jo ensi viikon maanantai.

