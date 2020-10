Hallitus tiukentaa otettaan koronan torjunnassa – Marin: Osa alueista ei ole sillä tavalla tarttunut toimeen kuin olisi ollut tarpeen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen ensi keskiviikon neuvotteluissa on tarkoitus käydä läpi laajasti, miten koronaepidemiaa voidaan tehokkaasti torjua. Hallitus on ensinnäkin tuomassa valmiuslaissa olevia toimivaltuuksia tartuntatautilakiin. Lisäksi se haluaa vahvistaa muita torjuntatoimia, jotka liittyvät esimerkiksi matkustuksen terveysturvallisuuteen.

– Me tietenkin pyrimme siihen, että me emme joutuisi uudelleen turvautumaan poikkeusolojen lainsäädäntöön vaan haluamme tuoda normaalilainsäädäntöön nyt niitä toimivaltuuksia, joita tarvitsemme, jotta epidemiaa voidaan hillitä, hän sanoi MTV:lle ja STT:lle eduskunnassa.

Toimivalta pandemian torjunnassa on nyt pääsääntöisesti alueilla.

– Osa alueista on toiminut esimerkillisesti, ottanut nopeasti käyttöön toimenpiteitä, joilla on saatu painettua paikalliset epidemiaryppäät alas, mutta osa alueista ei ole sillä tavalla tarttunut toimeen kuin olisi ollut tarpeen. Nyt tarvitaan voimakkaampaa alueellista ohjeistusta. Siksi hallitus antaa ensi viikolla vahvoja suosituksia, jotta toimiin ryhdytään.

Marinin mukaan tavoitteena on, että aluehallintoviranomaiset, sairaanhoitopiirit ja kunnat voisivat nykyistä paremmin torjua epidemiaa esimerkiksi sulkemalla erilaisia toimintoja.

Kaikki puolueet kutsuttu Säätytalolle

Koska toimenpidekokonaisuus on niin laaja, asiasta käydään parlamentaarista keskustelua kaikkien puolueiden kanssa ensi keskiviikkona Säätytalolla.

– Olen kutsunut myös oppositiopuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat käymään yhdessä tätä tartuntatautilain isoa kokonaisuutta läpi. Näkisin, että olisi erittäin tärkeää, että tämä kokonaisuus saadaan eduskunnasta vietyä mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä läpi, Marin sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu tartuntatautilain päivittämistä ja uudistamista monilta osin kesästä lähtien.

Saila Kiuttu

STT

Kuvat: