Harris ja Pence aloittivat väittelyn vääntämällä koronaviruksesta

Yhdysvaltain presidentinvaalien varapresidenttiehdokkaat aloittivat tv-väittelynsä vaihtamalla iskuja koronaviruspandemiaan liittyen.

Demokraattien Joe Bidenin varapresidenttiehdokas Kamala Harris sivalsi varapresidentti Mike Penceä sanomalla, että presidentti Donald Trumpin hallinnon toiminta koronaviruspandemian torjumisessa on Yhdysvaltain presidenttien historian suurin epäonnistuminen.

Pence puolusti hallintoa ja sanoi, että Trump on alusta asti laittanut amerikkalaisten terveyden ensisijalle.

Pencen ja Harrisin väittely on meneillään Salt Lake Cityssä Utahissa. Koronaviruksen takia ehdokkaiden välille on pystytetty pleksi.

STT

