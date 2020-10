Harrisilla oli lievä yliote varapresidenttiehdokkaiden väittelyssä, arvioi tutkija – Pencen vastaamattomuus vallansiirtokysymykseen kummastutti

Molemmat varapresidenttiehdokkaat suoriutuivat torstain vastaisen yön tv-väittelystä odotusten mukaisesti, arvioi Yhdysvaltoihin erikoistunut Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Jani Kokko.

Hänen mukaansa demokraattien Kamala Harris oli lievästi niskan päällä varapresidentti Mike Penceen nähden etenkin silloin, kun puhuttiin Donald Trumpin hallinnon koronavirustoimista.

– Kuten odotettiin, Harris oli syyttäjämäisen hyökkäävä, ja Pence joutui puolustuskannalle sekä itsensä että presidentin puolesta, Kokko sanoo.

– Kyllä Harrisilla oli yliote, vaikka se ei ihan täysi selätys ollutkaan. Pencekin sai hyviä vastaiskuja, muun muassa liittyen korkeimman oikeuden mahdolliseen laajentamiseen.

Väittely ei tuonut uusia avauksia, eikä luultavasti hetkauta vaalikamppailua suuntaan eikä toiseen.

Tyyliltään väittely oli paluu perinteiseen asiallisuuteen Trumpin jatkuvan päällepuhumisen tehtyä hänen ja Joe Bidenin viimeviikkoisesta debatista kaoottisen. Molemmat varapresidenttiehdokkaat välttivät vastaavasta toimittajan kysymyksiin, mikä on väittelyissä varsin tyypillistä.

Kokkoa ihmetytti se, että Pence jätti vastaamatta kysymykseen siitä, alistuvatko hän ja Trump vaalitulokseen ja rauhanomaiseen vallansiirtoon, jos se on heille epäsuotuisa.

– Hän meni ehkä vähän Trumpin linjoille siinä. Siinä olisi voinut todeta että minä ja presidentti kunnioitamme vaalitulosta ja perustuslakia. Vaikkeivät he oikeasti edes ajattelisi niin, mutta se nyt olisi edes pitänyt sanoa. Tuo jätti nyt aika paljon ilmaan.

Harris puhui työläisille

Kokon mukaan molemmat ehdokkaat pyrkivät vetoamaan enimmäkseen omiin kannattajiinsa. Pence puhui arvokonservatiivisille kristityille erityisesti korkeimmasta oikeudesta keskusteltaessa. Harris taas puhui taloutta käsittelevässä kohdassa selkeästi ruostevyöhykkeen työläisille. Ruostevyöhykkeellä tarkoitetaan Yhdysvaltojen keskilännen aluetta, joka on kärsinyt erityisen paljon perinteisen raskaan teollisuuden alamäestä.

– Harris katsoi koko väittelyn ajan kameraan ja puhui suoraan yleisölle. Pence havahtui tähän vasta väittelyn puolivälissä.

Väittely oli Kokon mielestä osoitus siitä, että demokraatit ovat ottaneet etenkin ruostevyöhykkeen työläiset kohderyhmäkseen.

Normaalisti Yhdysvaltain vaaleissa puhutaan paljon keskiluokasta, mutta tässäkään väittelyssä ei puhuttu keskiluokasta, vaan Harris palasi jatkuvasti työläisten tilanteeseen. Tämän voi katsoa johtuvan siitä, että ruostevyöhykkeellä on monta tärkeää vaa’ankieliosavaltiota, joiden työläisvoittoinen väestö äänesti viime vaaleissa Trumpia.

Anssi Rulamo

STT

