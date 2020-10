Hellmanin ja Määttäsen EBT on naisten Korisliigan salolaisin joukkue

Salolaisittain mielenkiintoisin joukkue torstaina alkavassa naisten Korisliigassa on Espoo Basket Team.

Joukkueeseen liittyi kesällä Vilppaan kasvatti Venla Määttänen, joka pelasi viime kaudella Turun Riennossa I divisioonaa. 19-vuotias Määttänen on pelannut urallaan 29 nuorten maaottelua ja yhdeksän liigaottelua Forssan Alussa kaudella 2018–2019.

Toinen Vilppaan kasvatti, Niko Hellman, aloittaa jo kuudennen kautensa EBT:n päävalmentajana. Tavoite on tuttu.

– Ensisijainen tavoite on pelaajien kehittyminen, kaikki valinnat tehdään se edellä.

– Emme esimerkiksi roolita pelaajia niihin asioihin jotka he jo osaavat, vaan kannustetaan tilanteisiin, joissa he eivät vielä ole erityisen hyviä. Lyhyen aikavälin joukkuetason tavoitteet ovat tätä toimintamallia vasten toissijainen asia, Hellman kertoo Koripalloliiton nettisivuilla.

Kaudet 2012–2015 I divisioonassa pelannut EBT teki paluun naisten Korisliigaan kaudella 2015–2016. Kaksi ensimmäistä liigakautta toivat kahdeksannen sijan ja seuraavat kaudet sijat kuusi ja viisi.

Viime kaudella EBT oli sarjan keskeyttämishetkellä runkosarjan kuudentena.

Joukkueen pelaajarunko on pysynyt pääosin kasassa. Joukkueessa on kaksi amerikkalaispelaajaa: viime kauden levypallotilaston kolmonen Hannah Little sekä Portugalin pääsarjassa hurjaa jälkeä tehnyt Morgan Batey.

EBT luottaa kovaan tempoon ja hyvään levypallopelaamiseen.

– Haluamme olla joukkue, joka liikkuu siirtymissä vauhdilla ja tulee kovaa levypalloihin. Pyrimme puolustamaan aggressiivisesti ja luomaan edun hyökkäyksissä nopeasti, Hellman kertoo.

Naisten maajoukkueen apuvalmentajana myös toimivan Hellmanin mukaan yleisön kannattaa tällä kaudella seurata erityisesti HBA-Märskyssä pelaavaa Janette Aarniota.

– Hänen urheilullisuutensa, rohkeutensa ja pelitaitonsa ovat nuorelle pelaajalle todella korkealla tasolla, Hellman vinkkaa.

Hellmanin mukaan mestarisuosikkeja on kolme: Peli-Karhut, Forssan Alku ja Tapiolan Honka.

– He ovat satsanneet pelaajahankintoihin, joten odotan heidän olevan sarjan kärkisijoilla.

EBT:n palkkabudjetti on 55 000 euroa. Suurimmin panostuksin kauteen lähtevät PeKa (107 000 euroa) ja Alku (94 000 euroa).