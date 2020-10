Helsingin telakka sai kolmannen risteilijätilauksen Swan Helleniciltä

Helsingin telakka on saanut uuden risteilijätilauksen risteilyvarustamo Swan Helleniciltä, kertoo Helsinki Shipyard tiedotteessa. Kyseessä on luksustason tutkimusmatkaristeilijä ja samalla kolmas Swan Hellenicin Helsingin telakalta tilaama tutkimusmatkaristeilijä.

Laiva edustaa kahden jo tilauskannassa olevan aluksen tavoin tutkimusmatkaristeilijöiden uutta sukupolvea.

– Se on suunniteltu maailmanlaajuisille risteilymarkkinoille painottaen kuitenkin risteilyjä korkeilla leveysasteilla, tiedotteessa kerrotaan.

Uusi alus on edeltäjiään isompi ja suunniteltu purjehtimaan kaikkiin maanosiin. 125-metrisessä laivassa on viiden tähden majoitus 192 matkustajalle.

Aluksen suunnittelu on aloitettu, ja rakentaminen aloitetaan ensi kesänä. Laiva toimitetaan tilaajalleen vuoden 2022 lopussa.

– Tässä maailman ajassa tämä on erittäin hyvä signaali, ei ainoastaan Helsinki Shipyardille vaan myös Helsingin alueen meriteollisuudelle ja koko maan meriklusterille, kertoo telakan toimitusjohtaja Carl-Gustaf Rotkirch.

Syyskuussa Helsingin telakalla laskettiin Swan Hellenicille rakennettavien risteilijöiden ensimmäisen aluksen köli.

Helsinki Shipyard on erikoistunut meriteknologiaan sekä haastaviin olosuhteisiin ja vaativille reiteille tarkoitettujen erikoisalusten rakentamiseen.

Saila Kiuttu

STT