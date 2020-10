Henkilöauton kuljettaja ajoi poliisia pakoon Saarijärvellä ja suistui tieltä – matkustaja kuoli, kuljettaja vietiin sairaalaan

Keski-Suomessa Saarijärvellä nelikymppinen mies kuoli henkilöauton ulosajossa myöhään perjantai-iltana.

Poliisin tiedotteen mukaan poliisipartio oli yrittänyt pysäyttää henkilöautoa perjantai-iltana yhdentoista aikoihin Saarijärven Karstulantiellä. Auton kuljettaja ei totellut poliisin pysäytyskäskyä, vaan kiihdytti pakoon. Poliisipartio menetti jonkin ajan kuluttua näköyhteyden pakenevaan autoon.

Hetken kuluttua poliisipartio havaitsi pakoon lähteneen auton suistuneen tieltä ulos kovalla nopeudella.

Tieltä suistuneessa autossa oli kaksi miestä, joista auton matkustaja kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettaja loukkaantui vakavasti, ja hänet vietiin sairaalahoitoon.

Poliisi oli saanut ilmoituksen epäillystä rattijuoposta

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sami Salo kertoo, että poliisi oli saanut ilmoituksen epäillystä rattijuoposta ja mennyt pysäyttämään vastaan tulevia autoja.

– Tämä auto on tullut poliisia vastaan, ja sitä on yritetty pysäyttää, mutta on lähtenyt sitten karkuun.

Onnettomuus tapahtui Karstulantiellä noin kuusi kilometriä Pylkönmäestä Karstulan suuntaan. Auto ajoi rajusti ulos tieltä loivasti vasemmalle kaartuvassa mutkassa.

Nopeusrajoitus turmapaikalla on 80 kilometriä tunnissa.

– Huomattavaa ylinopeutta on syytä epäillä, Salo sanoo.

Poliisi selvittää päihteiden mahdollista osuutta tapahtumiin. Vakavasti loukkaantunutta kuljettajaa ei ole pystytty puhalluttamaan.

Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.

Iiro-Matti Nieminen, Ville Väänänen

STT

