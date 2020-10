Hirvenmetsästys alkaa tänään – peijaisia ei suositella

Hirvenmetsästys alkaa tänään koko maassa.

Metsästäjäliitto ja MTK ovat suositelleet, että perinteisiä hirvipeijaisia ei koronariskin vuoksi tänä vuonna järjestettäisi, vaan metsästysseurat peruisivat peijaisensa tai siirtäisivät ne myöhemmin pidettäviksi.

Peijaisten sijaan voidaan järjestää kyläläisten kokoontuminen ulkona väljästi makkaratulille tai lihakeitolle niin, että koronariski voidaan ottaa huomioon, Metsästäjäliitto ja MTK ehdottavat.

Riistakeskus on myöntänyt tälle kaudelle vajaat 48 000 hirven pyyntilupaa. Valkohäntäpeuran pyyntilupia on yli 63 000. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 8,5 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen runsaat 87 000 hirveä. Tavoitteena on, että kanta olisi talvisaikaan koko maassa 68 000-85 000 eläintä.

https://metsastajaliitto.fi/uutiset/hirvipeijaisten-jarjestamista-tulee-valttaa-koronariskin-vuoksi

STT

