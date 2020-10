Hovioikeus piti voimassa teinipojalta rahaa vaatineen poliisimiehen sakkotuomion – vaati virkapuvussa korvauksia kunniansa loukkaamisesta

Helsingin hovioikeus on pitänyt voimassa 52-vuotiaan poliisimiehen saaman sakkotuomion asiassa, jossa tämä yritti saada teinipojan maksamaan itselleen korvauksia kunniansa loukkaamisesta.

Tapahtumat saivat alkunsa vappuaattona 2017, kun poliisimies poisti työparinsa kanssa yhden ihmisen Helsingin rautatieasemalta. 14-vuotias poika kuvasi tilanteen ja latasi videon Youtubeen otsikolla ”Rasistiset poliisit pidättävät nuoren maahanmuuttajan ilman syytä”. Videolle ehti kertyä yli 58 000 katsomiskertaa ennen kuin se poistettiin palvelusta.

Poliisimies teki pojasta tutkintapyynnön törkeästä kunnianloukkauksesta ja haitanteosta virkamiehelle. Esitutkinta kuitenkin lopetettiin alkuunsa, kun selvisi, että poika oli alle 15-vuotias eli ei vielä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Esitutkinnan lopettamisen jälkeen poliisi ja pojan vanhemmat olivat yhteydessä. Poliisimies sopi perheen kanssa tapaamisen Pasilan poliisitalolle, missä hän vaati pojalta ainakin 500 euron vahingonkorvauksia törkeästä kunnianloukkauksesta.

Käytti hyväkseen poliisin virka-asemaa



Aiemmin käräjäoikeus katsoi, että poliisimies oli vahingonkorvausta vaatiessaan käyttänyt hyväksi poliisin virka-asemaa. Tapaamisessa Pasilan poliisitalolla mies oli virantoimituksessa työvuorossa ja hänellä oli poliisin virkapuku päällään.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon, joista kertyy miehen tuloilla maksettavaa 1 360 euroa. Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hän kiisti käyttäneensä tapaamisessa hyväkseen poliisin virka-asemaa ja sanoi olleensa tilanteessa asianomistaja.

Hovioikeus totesi, että rikoksen asianomistajalla on oikeus esittää vahingonkorvausvaatimuksensa rikoksesta epäiltyä kohtaan vapaamuotoisesti, esimerkiksi suullisesti. Oikeuden mukaan miehen toiminta oli kuitenkin omiaan vaarantamaan luottamuksen poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.

– (Tuomitun) on tullut ymmärtää, ettei hän ole voinut syytteessä kuvatuissa olosuhteissa poliisilaitoksella poliisin virkapuvussa käyttää asianomistajalle kuuluvaa oikeutta vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen, koska menettely on omiaan johtamaan vastapuolta harhaan, toimiiko (tuomittu) asiassa julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä vai yksityishenkilönä, hovioikeuden tuomiossa sanotaan.

