Huijaukset yhä taitavampia

Puheluiden, tekstiviestien ja sähköpostien avulla tehdyt huijaukset ovat osa nykypäivää.

Teknisen kehityksen myötä rikolliset ovat iskeneet kiinni mahdollisuuteen saada taloudellista hyötyä ottamalla huijausviestien kohteeksi suuria ihmismääriä.

Huijauksia on tehtailtu vuosikausia. Tökerömmät huijaukset on helppo erottaa esimerkiksi viestien huonosta suomen kielestä. Myös erilaiset ulkomailla odottavasta isosta perinnöstä kertovat sähköpostit voi kohtuullisen helposti tunnistaa huijareiden tekosiksi.

Vuosi vuodelta huijausyritykset ovat tulleet kuitenkin yhä taitavammin tehdyiksi, joten huijausviestien erottaminen yritysten aidoista viesteistä voi olla äärimmäisen vaikeaa. Viesteissä käytetään hyvää suomen kieltä ja nettiin rakennetuilla huijaussivustoilta löytyy usein kuvia yritysten tutuista logoista.

Käännösohjelmien kehittyminen ja kuvakaappausten helppous helpottaa huijareiden työtä.

Matkapuhelimien yleistymisen myötä huijauspuheluista on tullut yhä suositumpi rikollisen toiminnan muoto. Ulkomailta soitetaan puheluita, jotka lopetetaan saman tien. Tavoitteena on saada puhelun vastaanottaja soittamaan takaisin puhelua, jonka minuuttihinta on yleensä korkea.

Puheluita tehdään paljon myös tietokoneiden teknisen tuen nimissä. Usein Microsoftin edustajaksi itsensä esittelemä huijari yrittää näin saada vastaanottajan asentamaan tietokoneeseensa haittaohjelmia.

Tänä syksynä teknisen tuen huijauksissa on otettu uusi askel, sillä puheluita on tullut myös suomeksi.

Huijareita vastaan auttaa vain huolellisuus ja tarkkaavaisuus.

Pankkitunnuksia ja luottotietoja ei pidä luovuttaa tuntemattomille tahoille. Netissä olevan huijaussivuston avaaminen ei yleensä aiheuta vielä tuhoa, mutta vieraiden ohjelmien lataamiseen pitää suhtautua aina varauksella.

Huijausten kehittyminen vaatii myös kuluttajilta aiempaa enemmän valppautta. Jäljet johtavat useimmiten ulkomaille.