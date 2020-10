Hyvänmielentorin pitkä perinne katkeaa – moni joulutapahtuma Salon seudulla peruttu

Lasten Laulukaupunki ry on joutunut tekemään kipeän päätöksen, että Hyvänmielentoria ja joulukadun avajaiskulkuetta ei tänä vuonna Salossa järjestetä.

– Emme pystyisi järjestämään Hyvänmielentoria niin, ettei torille syntyisi ruuhkaa. Kun jokainen asia täytyy nyt ajatella turvallisuus edellä, niin tähän ei jäänyt vaihtoehtoja, pahoittelee Lasten Laulukaupunki ry:n puheenjohtaja Siv Ilola.

Laulukaupungin hallitus yritti ensin miettiä, olisiko silti mahdollista järjestää jonkinlainen joulukadun avajaiskulkue. Lopulta he tulivat siihen tulokseen, että sekin on mahdotonta.

– Emme pystyisi ohjaamaan kulkuetta katsomaan tulevaa yleisöä siten, että voisimme taata ihmisten koronaturvallisuuden, Ilola toteaa.

Päätöksen tekeminen oli yhdistyksen väelle raskas.

– Ei olisi halunnut luovuttaa. Hyvänmielentori ja joulukadun avajaiset on järjestetty 37 kertaa. Jo pitkän perinteen katkeaminen on kurjaa, Ilola kuvailee.

Joulukatu Saloon kuitenkin tulee koronasta huolimatta. Joulukadun valot on sytytetty yleensä marraskuun viimeisenä sunnuntaina, mutta nyt ne sytytetään perjantaina 27. marraskuuta.

Sytytyksen tulevat tekemään Alhaisten koulun tonttupukuiset oppilaat, jotta syttymishetkessä olisi edes vähän joulun taikaa. Liikennettä ei tämän vuoksi katkaista, vaan tontut tekevät työnsä jalkakäytävällä. Sytyttäminen kuvataan, ja sitä voi katsoa verkossa Lasten Laulukaupungin Facebook-sivuilla.

Viimeisenä syttyvät Salon kaupungin pystyttämän, torin joulukuusen valot. Sen jälkeen torin lavalla luetaan lasten joulun julistus. Myös julistus kuvataan, ja sitä voi seurata sosiaalisessa mediassa.

– Jos ihmisiä tulee kuuntelemaan julistusta, tori on tyhjä, joten siellä voi varmasti pitää turvavälejä, Ilola toteaa.

Koronarajoitusten vuoksi myös monia muita joulutapahtumia on tänä vuonna Salon seudulla peruttu. Syyskuulle suunniteltu Salon Taiteiden yä peruttiin, ja sen sijaan piti järjestää 5. joulukuuta Salon Jouluyä -tapahtuma, mutta sekin peruttiin.Myös Someron perinteinen myyjäistapahtuma Joulu-Ruokava on peruttu.

Salon Meritalon museon joulumyyjäiset on nekin päätetty jättää tänä vuonna pitämättä.

– Meritalon museossa on käynnissä remontti, ja lisäksi museo on vanha rakennus, jossa olisi mahdotonta noudattaa turvavälejä, toteaa museoamanuenssi Anna Väänänen Salon historiallisesta museosta SAMUsta.

Rikalanmäen joulumyyjäiset on tarkoitus järjestää pitkästä aikaa itsenäisyyspäiväviikonloppuna. Niitä ei vielä ole peruttu.

– Tällä hetkellä tapahtuma on vielä paikallaan 4.–6. joulukuuta, mutta seuraamme tilannetta, kertoo Rikalanmäen yrittäjä Eija Halkilahti.

– Niin paljon myyjiä on ilmoittautunut, yli 40, että olisi todella harmillista perua. Mutta noudatamme yleistä linjaa, ja menemme tietysti turvallisuus edellä, hän lisää.

Myöskään Teijon Masuunin Käsityöläisten joulumarkkinoiden kohtalosta ei vielä ole tehty päätöstä. Tapahtuma on tarkoitus järjestää 28.–29. marraskuuta. Teijon Masuunin Marja-Maria Bäckmand myöntää olevan aika todennäköistä, että tapahtuma joudutaan perumaan.

– Kyllähän tämä aika pahalta alkaa näyttää. Mutta vielä kuitenkin seuraamme tilannetta ja muita tapahtumia. Menemme linjassa muiden tapahtumien kanssa, Bäckmand sanoo.

Käsityöläisten joulumarkkinoille on jo ilmoittautunut yli 60 myyjää.

– Käsityöläisillä alkaa olla aika kova hätä, kun kaikki myyntitapahtumat perutaan, Bäckmand toteaa.

Samalla tavalla tilannetta seurataan Mathildedalin Ruukkitehtailla. Mathildedalin joulukylän joulumarkkinat on pidetty samaan aikaan Teijon Masuunin käsityöläismarkkinoiden kanssa. Nyt ne on tarkoitus pitää kahtena lauantaina 21. ja 28. marraskuuta ja pelkästään ulkotapahtumana. Lisäksi suunnitelmissa on jouluruokatori 19. joulukuuta.

– Tilanne elää vielä. On mahdollista, että markkinat järjestetään, mutta voi myös olla, että niitä ei ole, kiteyttää Tuula Gustafsson Mathildedalin Ruukkitehtailta.

Kauppakeskus Plazan perinteinen joulunavausjuhla järjestetään tänäkin vuonna, mutta koronatilanteeseen sopeutettuna.

– Entisestä kaavasta on jouduttu vähän karsimaan vallitsevasta tilanteesta johtuen, mutta kyllä joulunavausjuhla tänäkin vuonna järjestetään. Haluamme yhä kertoa, että Plaza on täällä ja tuottaa iloa ja elämyksiä ihmisille, kauppakeskusjohtaja Anni Rasilainen sanoo.

Ainakin monille lapsiperheille tärkeä ilotulitus on luvassa. Se on Rasilaisen mielestä hyvin koronaystävällinen juhlistamistapa.

– Sitähän katsotaan ulkona. Toivomme, että ihmiset noudattavat sitä katsellessaan hyviä turvaetäisyyksiä, Rasilainen sanoo.

Plazan joulu on perinteisesti avattu marraskuun puolivälin paikkeilla.

SALOLAISLASTEN ILOKSI SUUNNITTEILLA JOULUHAASTE

Nyt kun Hyvänmielentoria ja joulukadun avajaiskulkuetta ei ole, Lasten Laulukaupunki ry haluaa tarjota salolaisille lapsille jotain muuta jouluista koettavaa.

Yhdistys aikoo järjestää lapsiperheille ja lapsenmielisille jouluisen haastekampanjan, jossa pihoille, ikkunoille ja parvekkeille tehtäisiin jouluisia asetelmia tai teoksia.

– Se olisi vähän kuin keväällä toteutettu nallehaaste, jossa ikkunoihin laitettiin nalleja. Tässä haasteessa tehtäisiin ohikulkijoille näkyviä jouluyllätyksiä, joita lapsiperheet voisivat iltakävelyllä katsella ja bongailla, yhdistyksen puheenjohtaja Siv Ilola selittää.

– Joulu tulee kuitenkin. Ja meidän kulttuurissamme se on erityisesti lasten juhla. On tärkeää, että lapsiperheille on tarjolla jotakin. Tehdään edes se, mitä voidaan, hän korostaa.

Jouluhaasteesta kerrotaan lisää myöhemmin.