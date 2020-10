Ilmastohätätila jakoi hallituspuolueita puheenjohtajatentissä – Saarikko eri linjoilla kuin Marin ja Ohisalo

Kysymys ilmastohätätilan julistamisesta Suomeen jakoi hallituspuolueiden edustajia Iltalehden tiistaina järjestämässä viiden suurimman puolueen puheenjohtajatentissä.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoittivat kannattavansa ilmastohätätilan julistamista, mutta keskustan puheenjohtajalta Annika Saarikolta ehdotus sai kertakaikkisen tylyn vastaanoton.

– Ei minusta Suomeen tarvitse julistella mitään ilmastohätätiloja. Jos tällaiseen politiikantekoon ryhdytään, niin sitten pitää monesta muustakin asiasta nostaa hätätila. Meillä voitaisiin aivan yhtä hyvin keskustella siitä, että meillä on eriarvoisuuden hätätila tai väestön huoltosuhteen heikkenemisen hätätila, Saarikko kuittasi.

– Ei se ole asioiden hoitoa kertoa, että mikä kaikki on huonosti, vaan politiikan tehtävä on kertoa ratkaisuja, Saarikko jatkoi.

Ohisalo muistutti, että ilmastokriisi ei ole kadonnut minnekään, vaikka koronapandemia viekin yleisessä keskustelussa kaiken huomion.

– Kyse on sitä, että poliitikot tunnistaisivat, kuinka valtava kriisi maailmanlaajuisesti ilmastonmuutos tälle ihmiskunnalle on, Ohisalo puolusti.

Marinin mielestä hätätilan julistaminen on paikallaan, sillä maailma elää hänen mukaansa globaalissa ilmastohätätilassa ja tilanne on erittäin vakava.

– Tätä asiaa ei ole syytä vähätellä. Kun me katsomme vaikkapa tätä globaalia pandemiaa, jonka keskellä me olemme, ilmastokriisi tulee olemaan monin verroin vaikeampi ja hankalampi, jos me emme tee toimia ajoissa, Marin sanoi.

”Nuorten mielenterveys vaarassa”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä Suomessa on paljon akuutimpiakin ongelmia kuin ilmastonmuutos, kuten esimerkiksi huoltosuhdeongelma. Halla-ahon mukaan Suomella on myös budjettihätätila ja alijäämähätätila.

Halla-aho painotti, ettei ilmaston lämpenemistä ratkaista Suomessa muutoin kuin siten, että estetään suomalaisen teollisuuden ulosliputus Kiinaan ja muihin vastaaviin maihin, missä sen ilmastovaikutukset olisivat paljon pahempia.

Halla-ahon mukaan ilmastohätätilan julistamisella olisi lähinnä negatiivisia seurauksia.

– Uskon, että sillä, että päätöksentekijät lietsovat paniikkia ja maailmanlopun tunnelmaa, on erittäin negatiivisia vaikutuksia nuorten ihmisten mielenterveydelle tässä maassa, Halla-aho sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei innostunut ilmastohätätilan julistamisesta, mutta oli sitä mieltä, että ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan kaikkein suurin haaste.

– Se on ennen kaikkea globaali haaste. Isot ratkaisut saadaan globaalisti aikaan, mutta Suomen pitää tehdä Euroopan unionissa oma osansa, Orpo summasi.

Jäljessä Sipilän hallitusta?

Orpo haastoi hallituspuolueiden puheenjohtajia muistelemalla pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ilmastopolitiikkaa, johon sisältyi muun muassa kivihiilen energiakäytön kieltäminen lailla.

– Hallitusohjelman kirjaukset ovat kunnianhimoisia ja hyviä, mutta teidän hallitukseltanne vielä toistaiseksi puuttuvat ne toimet, Orpo sanoi.

– Te kovasti sparrasitte Sipilän hallitusta ja moititte, että me olimme suorastaan ilmastovihamielisiä, mutta te olette vielä todella paljon jäljessä, hän jatkoi.

Ohisalo puolusti hallituksen ilmastopolitiikkaa viittaamalla turpeenkäytön alasajoon, joka hänen mukaansa on verrattavissa kivihiilen energiakäytön kieltämiseen.

Ohisalon kommentti kirvoitti Saarikolta kipakan ei pidä paikkaansa -välihuudon.

– Turvetta ei olla kieltämässä lailla toisin kuin kivihiiltä, mutta se on selvää, että hallitus tavoittelee sellaisia energiamuotoja Suomeen, jotka ovat ilmastollisesti kestäviä, Saarikko sanoi.

Tuomas Savonen

STT

