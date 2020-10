Intera Partnersin toimitusjohtaja on niukkasanainen Vastaamon yrityskauppaan liittyvistä oikeustoimista

Sijoitusyhtiö Intera Partnersin toimitusjohtaja Jokke Paananen ei kerro tarkempia tietoja Psykoterapiakeskus Vastaamon yrityskauppaan liittyvistä oikeustoimista.

Intera Partners on tietomurron kohteeksi joutuneen Vastaamon pääomistaja hallintayhtiö PTK Midcon kautta. Maanantaina kerrottiin, että PTK Midco on käynnistänyt oikeudellisia toimenpiteitä, jotka liittyvät viime vuoden toukokuussa allekirjoitettuun yrityskauppaan Vastaamosta.

Paananen ei halunnut vastata STT:n kysymyksiin oikeustoimista puhelimitse, vaan ainoastaan sähköpostin välityksellä.

STT kysyi, mitä oikeudellisia toimenpiteitä pääomistaja aikoo tehdä. Paananen vastasi, ettei yritys voi oikeudellisten toimien keskeneräisyyden johdosta kommentoida niitä tarkemmin.

STT kysyi myös, olisiko esimerkiksi kaupan purku mahdollinen, jos käy ilmi, että yrityksessä on pimitetty tietoja.

– Perehdymme parhaillaan tilanteeseen ja teemme päätöksiä, kun tilannekuva on tarkentunut.

Paanasen lähettämässä sähköpostissa ei vastattu STT:n kysymykseen siitä, onko Intera tehnyt rikosilmoitusta Vastaamon toiminnasta tai entisen toimitusjohtajan Ville Tapion toiminnasta tai harkitseeko se rikosilmoituksen tekemistä.

Intera ei tiennyt tietomurrosta yrityskaupan toteutuessa

Vastaamon mukaan toimitusjohtaja Ville Tapio olisi tiennyt yritykseen kohdistuneesta tietomurrosta jo puolitoista vuotta sitten, eli ennen yrityskaupan toteutumista. Yhtiö kertoi maanantaina, että Tapio on irtisanottu.

Vastaamon mukaan yhtiöön kohdistui tietomurto sekä marraskuussa 2018 että maaliskuussa 2019. Yhtiön mukaan näyttää ilmeiseltä, että Tapio olisi jälkimmäisen hyökkäyksen jälkeen ollut tietoinen tietomurrosta ja suojauksen puutteista.

Tapio julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän sanoi marraskuun 2018 tietovuodon paljastuneen hänelle vasta lokakuussa 2020. Tapio ei kuitenkaan ottanut päivityksessään kantaa maaliskuun 2019 tietovuodon väitettyyn pimittämiseen.

STT ei ole tiistaina useista yrityksistä huolimatta tavoittanut Tapiota tai Vastaamon hallituksen puheenjohtajaa Tuomas Kahria kommentoimaan asiaa.

Jokke Paananen sanoi maanantaina STT:lle, ettei yhtiössä oltu tietoisia tietomurrosta Interan sijoittaessa Vastaamoon.

STT kysyi Paanaselta myös kommenttia Vastaamon tietoturvan tilasta tietomurron tapahtumahetkellä. Sähköpostissa vastattiin, ettei Intera ole oikea taho vastaamaan kysymykseen.

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: