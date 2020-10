Internetin vapaus vähentynyt jo kymmenen vuotta peräjälkeen – ajatuspajan mukaan viruspandemia on tarjonnut valtioille tekosyyn lisätä kansalaisten valvontaa

Internetin vapausaste on maailmassa laskenut yhtäjaksoisesti vuosikymmenen, toteaa ihmisoikeuksien ja yksilönvapauksien toteutumista seuraava ajatuspaja Freedom House. Yhdysvaltalaisen ajatuspajan keskiviikkona julkaisemasta raportista ilmenee, että kymmenet valtiot ympäri maailmaa ovat käyttäneet koronaviruspandemiaa tekosyynä tehostaakseen kansalaisten valvontaa ja kitkeäkseen soraääniä verkossa.

– Pandemia on kiihdyttänyt yhteiskuntien riippuvuutta digitaalisista teknologioista samaan aikaan kun internetistä tulee yhä vähemmän vapaa, järjestön johtaja Michael Abramowitz sanoo.

– Ilman yksityisyydensuojan ja lainkirjaimen kunnollista suojaa, näitä teknologioita voidaan helposti hyödyntää poliittiseen sortoon, hän jatkaa.

Kiina oli kuudetta kertaa peräjälkeen vähiten vapaa maa internetin osalta. Raportin mukaan Kiina käytti sekä korkeaa että matalaa teknologiaa taltuttaakseen paitsi viruksen leviämisen, myös verkossa levinneet kansalaisten kokemukset, jotka olivat ristiriidassa virallisen tiedonvälityksen kanssa. Lisäksi maa on tunnettu suuresta palomuuristaan, jolla Kiina on estänyt pääsyn useisiin sosiaalisen median kanaviin ja uutissivustoille.

Myös Yhdysvaltojen pisteytys laski muun muassa kiinalaissovellusten Tiktokin ja Wechatin kieltoilmoitusten myötä. Raportin mukaan sovellusten suoranainen kielto on suhteeton toimi, vaikka sovellukset muodostavat todellisen tietoturvariskin. Yhdysvallat luetaan kuitenkin edelleen vapaan internetin maihin.

Vapaan internetin käyttäjät vähemmistössä

Eniten verkkokäyttäjien vapaudet rajoittuivat vuoden aikana Myanmarissa ja Kirgisiassa. Parhaan arvosanan puolestaan sai raportissa Islanti, joka oli ainoa tarkastelussa ollut Pohjoismaa. Yhteensä raportti kattaa 65 valtiota.

Freedom House käyttää raportissaan noin 20 mittaria, jotka tarkkailevat muun muassa internetin saatavuutta, tiedon vapautta ja käyttäjäoikeuksien noudattamista. Järjestö toteaa, että kiinalaistyyppisen ”digiautoritaarisuuden” trendi on maailmalla kasvussa.

Raportissa tarkastelluissa maissa asuu Freedom Housen mukaan 87 prosenttia maailman internetin käyttäjistä. Näistä 20 prosenttia voi käyttää vapaata internetiä. 35 prosentilla käyttäjistä internet ei ole vapaa ja jäljellä jäävällä kolmanneksella se on osittain vapaa.

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow

STT

