Isoäidin innostamana piirroksista akvarelleihin

Salolaisen Arja Harjun taidetta on esillä Salon pääkirjastossa. Näyttelyä voinee kuvata retrospektiiviseksi, joskaan ei kattavaksi, sillä vanhimmat kuvat Selfportrait of my mind -nimisessä näyttelyssä ovat 1970-luvulta.

– Nimi on tyttären ehdotus, ja nimen mukainen tästä näyttelystä taisi tulla: sieluni ja mieleni kuvia, taiteilija kertoo kirjastoon valittujen kuvien vierellä.

Harju kertoo piirtäneensä aina pienestä lapsesta lähtien. Alkuinspiraation hänelle siirsi Karjalassa herrasväen lapsille piirtämistä opettanut isoäiti, joka on myös päässyt näyttelyyn piirrosmuotokuvana.

Harju piirtää edelleen mutta tekee myös akvarellejä sekä grafiikan töitä.

Harju on kotoisin Kuusjoelta, mutta asunut eri puolilla Suomea. Pohjoisessa Rovaniemellä vierähti useampi vuosi ja myös vuoden pesti teatterimaailmassa, Rovaniemen kaupunginteatterin tarpeistonhoitajana. Työurallaan Harju on tehnyt töitä hoiva-alalla ja erilaisten kerhojen vetäjänä.

Nyt Harju on eläkkeellä.

– Taiteeseeni haen inspiraatiota luonnosta, kirjoista ja musiikista. Eläkkeelle siirtyessäni päätin, että nyt on aika panostaa taiteeseen, ja ainakin ensimmäinen oma näyttely täytyy pitää.

Harju on ollut mukana muutamissa yhteisnäyttelyissä ja jatkanut kuvataideopintojaan myös Salon kansalaisopistossa.

Luonto näkyy muun muassa akvarelleissä Tumma puu ja Vanha vaahtera, jotka ovat ikuistuneet taiteilijan verkkokalvoille nykyisen Rappulan-kodin läheisestä vanhasta metsästä.

Harju on opiskellut kuvataiteita Limingan kansanopiston taidekoulussa 1978–79, Turun Piirustuskoulussa 1980–83 sekä Salon kansalaisopiston kursseilla.

– Taiteesta ei tullut minulle leipätyö, mutta se on aina kulkenut mukanani – viime vuosina taas enemmän kuin vain ajatuksena ja haaveena, Harju kertoo.

Arja Harjun piirroksia ja maalauksia Salon pääkirjastossa näyttelyssä Selfportrait of my mind 14.11. asti.