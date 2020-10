Italiaan uusia koronarajoituksia, uudet koronatartunnat nousseet kevään lukemia korkeamalle

Italiassa pääministeri Giuseppe Conte on julistanut maahan koronarajoituksia kasvavien tartuntamäärien vuoksi.

Ravintoloiden pitää jatkossa sulkeutua puoliltaöin. Baarien tulee laittaa ovensa kiinni jo iltakuudelta, jollei niissä järjestetä pöytiintarjoilua. Myös festivaalit ja messut on peruttava.

Italiassa on todettu yli 414 000 koronatartuntaa. Italialaislehti Corriere della Seran mukaan uusien tartuntojen määrä on noussut Italiassa jo korkeammalle kuin se oli keväällä ensimmäisen korona-aallon tartuntahuipun aikoihin.

Tilanne on lehden mukaan kuitenkin nyt toisenlainen. Toisin kuin ensimmäisen aallon yhteydessä, terveydenhuoltojärjestelmä ei ole vaarassa romahtaa ylikuormituksen vuoksi.

https://www.corriere.it/salute/20_ottobre_17/coronavirus-italia-bollettino-oggi-17-ottobre-10925-nuovi-casi-47-morti-8ca75c06-1071-11eb-bf58-6564bb782bca.shtml

STT

