Italiassa koronarajoituksia vastustavat mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa – uudet rajoitukset velvoittavat sulkemaan ravintolat ja baarit jo iltakuudelta

Italiassa tuhannet uusia koronarajoituksia vastustavat mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa maanantaina. Yhteenottoja oli useissa kaupungeissa.

Esimerkiksi Milanossa mellakkapoliisi käytti kyynelkaasua nuorisojoukkoja vastaan. Nuoret olivat heitelleet muun muassa lasipulloja. Samankaltaisia tapahtumia raportoitiin ainakin Torinosta ja Napolista.

Italialaisen Corriere della Sera -sanomalehden mukaan Milanossa olisi heitelty myös polttopulloja.

Rauhattomuuksia edelsi pääministeri Giuseppe Conten määräys, jonka mukaan ravintoloiden ja baarien tulee sulkea ovensa iltakuudelta.

Lisäksi teatterit, elokuvateatterit ja kuntosalit määrättiin suljettavaksi kuukauden ajaksi. Asiasta ovat suivaantuneet paitsi liikkeenomistajat ja oppositiopoliitikot, myös jotkut tiedemiehet.

Italiaan muodostui keväällä Euroopan ensimmäinen koronapesäke, ja ensimmäisen virusaallon yhteydessä Italia asetti rajoituksia, jotka kuuluivat maailman tiukimpien joukkoon.

Conte toivoo rajoitusten tuovan rennompaa otetta jouluun

Conte kertoi maanantaina toivovansa tuoreiden rajoitusten mahdollistavan sen, että jouluna voitaisiin toimia rennommin. Hän kuitenkin jatkoi varoittamalla, ettei halailu ja juhlinta tulisi edelleenkään kysymykseen.

Italian eturivin elokuvaohjaajat varoittivat avoimessa kirjeessä, että elokuvateatterien sulkeminen vaarantaa koko alan tulevaisuuden. Italialainen kapellimestari Riccardo Muti puolestaan arvioi päätöksen olevan vahingollinen ihmisten terveydelle.

Oikeistopopulistisen Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini kertoi valmistelevansa oikeustoimia.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Italian neuvonantaja Walter Ricciardi sen sijaan on sitä mieltä, etteivät uudet määräykset ole riittäviä viruksen pysäyttämiseksi.

Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Italiassa on tähän mennessä varmistettu yhteensä yli 542 000 koronavirustartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia Italiassa on kirjattu yli 37 000 kappaletta.

Euroopassa useampi yli miljoonan tartunnan maa

Manner-Euroopassa tartuntoja on määrällisesti enemmän Britanniassa, Espanjassa ja Ranskassa.

Britanniassa tartuntoja on noin 898 000, Espanjassa noin 1,1 miljoonaa ja Ranskassa noin 1,2 miljoonaa. Lisäksi Venäjällä on varmistettu yli 1,5 miljoonaa koronatapausta.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Italiassa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu yhteensä lähes 9 000 tartuntaa ja kirjattu 620 kuolemaa. Britanniassa vastaavat suhdeluvut ovat 13 157 ja 662.

Espanjassa tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden yli 24 700 ja koronakuolemia 749, Ranskassa taas vastaavat lukemat ovat 17 839 ja 536.

Suomessa väkilukuun suhteutettuna on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 2 700 tartuntaa ja kirjattu 64 koronaan liittyvää kuolemaa.

Itänaapurissamme Venäjällä tartuntoja on ollut miljoonaa asukasta kohden 10 491 ja kuolemantapauksia 180.

Rajoituksia tiukennetaan entisestään

Monissa Euroopan maissa on otettu käyttöön tiukkoja rajoituksia tartuntojen määrän noustua viime aikoina. Tuoreeltaan muun muassa Tshekki ilmoitti ottavansa käyttöön yöllisen ulkonaliikkumiskiellon. Vastaavanlaisia määräyksiä on ollut käytössä jo Ranskassa ja Espanjassa.

Slovenia puolestaan sulki rajojaan, ja jopa moneen muuhun Euroopan maahan nähden hyvässä tilanteessa oleva Norja tiukensi maanantaina määräyksiään julkisten kokoontumisten osalta.

Myös Ranskassa varaudutaan aiempaa kovempiin koronatoimiin. Maan presidentin Emmanuel Macronin on määrä kokoontua tänään ministeriensä kanssa arvioidakseen uudelleen maan koronarajoituksia. Päivittäisten uusien tartuntojen määrä nousi Ranskassa viikonloppuna ensimmäistä kertaa yli 50 000:n.

WHO:n edustaja Maria Van Kerkhove ilmaisi tuoreeltaan huolensa siitä, miten teho-osastojen sängyt täyttyvät kovaa kyytiä Euroopassa ja sairaalaan joutuneiden määrä on ollut kasvussa.

Maailmanlaajuisesti koronaan liittyviä kuolemia on Johns Hopkinsin mukaan kirjattu yli 1,1 miljoonaa. Tartuntoja maailmalla sen sijaan on tähän mennessä varmistettu lähes 43,5 miljoonaa kappaletta.

STT

