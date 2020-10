Jahaad Proctor lähtee Vilppaasta, Riku Laine poissa peleistä parisen kuukautta

Jahaad Proctorin ura Salon Vilppaan miesten korisliigajoukkueessa jäi kolmen ottelun mittaiseksi. Takamies sai lähtöpassit tiistaisen KTP-tappion jälkeen.

Proctor jäi sekä Kotkassa että viime lauantain kotiottelussa Lapuan Kobria vastaan varsin pienelle peliajalle. Muutoksiin lähdettiin, kun Vilppaalla on menossa ottelutauko. Seuraava peli on ensi viikon keskiviikkona Salohallissa Joensuun Kataja Basketia vastaan.

Euroopan kenttien tulokaspelaaja Proctor oli viimeinen Vilppaaseen hankittu ulkomaalaispelaaja. Takamies Teemu Rannikon tilanne on vaikuttanut myös Proctorin rooliin.

– Kun joukkuetta rakennettiin kesällä, Teemun tilanne oli vielä hyvin epävarma. Jahaad otettiin ajatuksella, että hän pystyy pelaamaan takamiehenä, mikäli Teemu on pitempään poissa. Kun Teemun kuntoutuminen on edennyt ja Perttu Blomgren on täyttänyt vaatimukset näin hyvin, Jahaad jäi vähän väärän pelipaikan pelaajaksi ja odotettua pienempään rooliin.

– Katsomme nyt tilalle hieman erityyppistä pelaajaa ja siksi päätimme purkaa sopimuksen, toteaa Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen seuran nettisivuilla.

Tiistain vierailu Kotkassa toi valitettavan uutisen myös loukkaantumisrintamalle. Riku Laine astui toisella jaksolla kanssapelaajan jalan päälle, mutta pelasi ottelun loppuun. Murtunut jalka joudutaan leikkaamaan, ja toipumisennuste on noin kaksi kuukautta.

– Melko harmittoman näköisestä tilanteesta tulikin sitten isompi juttu. Meillä on muutenkin isossa päässä haastava tilanne, joten nyt täytyy miettiä tarkkaan, miten isojen miesten peluutus ja ennen kaikkea treenaaminen hoidetaan, Toiviainen kommentoi.

Sentteri Jeremiah Woodia toivotaan takaisin pelikentälle Kataja-ottelussa.