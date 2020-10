Jari Aarniosta aiempia puheitaan pyörtänyt ”Saara” sanoi oikeussalissa, että hänen kertomuksiaan oli väännelty

Jari Aarnion läheisesti tuntenut ”Saara” on selittänyt Vuosaaren palkkamurhaoikeudenkäynnissä, miksi muutti muutama kuukausi sitten kertomustaan Aarnion roolista tapahtumissa. Nainen sanoi, että hänen puheitaan oli ”väännelty” esitutkinnassa.

Murha tapahtui lokakuussa 2003 Helsingin Vuosaaressa asunnossa, jossa Saara oli päävuokralainen, mutta ei asunut tapahtuma-aikaan. Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi viittasi oikeussalissa Saaran aiempiin esitutkintakertomuksiin, joissa tämä kertoi muun muassa, että Aarniolla oli asunnon avaimet ja että tämä liittyi asunnon edelleenvuokraukseen.

Loppukesästä tehdyissä lisäkuulusteluissa nainen perui kaikki kohdat, joiden mukaan Aarnio olisi liittynyt tapahtumiin. Leppiniemi kysyi Saaralta, miksi tämä oli kertonut asioista sitä ennen eri tavalla.

– Minusta ne on väännetty. Jos kerroin Aarniolle jonkin asian, se on esitutkintaan vääntynyt niin, että Aarnio käski minua (tekemään jotain), Saara sanoi salissa.

Leppiniemi kysyi myös, oliko joku ollut yhteydessä Saaraan kertomusten muuttamisesta.

– Ei kun se oli minun oma päätös, Saara vastasi.

Oikeudessa Saara kertoi tunteneensa Aarnion vuodet 1997-2011 ja olleensa tähän yhteydessä melkein päivittäin.

– Aarnio halusi aina auttaa minua kaikissa asioissa, hän sanoi.

Saara oli vuokrannut asuntonsa Aarnion kanssa syytetylle Vilhuselle

Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Aarniota ja entistä jengipomoa Keijo Vilhusta syytetään murhasta toisessa oikeudenkäynnissä, joka palkkamurhasta on järjestetty.

Uudessa oikeudenkäynnissä Aarniota syytetään murhasta, koska syyttäjien mukaan Aarnio ei pyrkinyt estämään palkkamurhaa, vaikka hänellä oli etukäteen tarkkaa tietoa siitä. Vilhusen syytetään osallistuneen palkkamurhan järjestelyihin.

Aarnio ja Vilhunen on tuomittu rikoskumppaneina niin sanotussa huumetynnyrijutussa. Myös miesten murhasyytteet linkittyvät läheisesti toisiinsa, koska Vilhunen sanoo olleensa se, joka kertoi murhahankkeesta etukäteen Aarniolle. Vilhunen oli tapahtuma-aikaan huumepoliisin tietolähde.

Oikeudessa kuultiin todistajana myös kansandustaja Kari Tolvasta (kok.), joka oli tapahtuma-aikaan Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtaja. Tolvanen sanoi tienneensä, että Vilhunen oli poliisin tietolähde ja että tähän viitattiin nimellä ”Äijä”.

Saara oli vuokrannut asuntonsa Vilhuselle, joka oli antanut sen edelleen Jani Leinoselle. Leinonen tuomittiin ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin murhasta kolmen muun syytetyn kanssa ensimmäisessä veriteosta järjestetyssä oikeudenkäynnissä.

Oikeus katsoi, että Leinonen, Ünsalin lapsuudenystävä Janne Raninen sekä pitkän linjan rikollinen Raimo Andersson murhasivat rikollispiireissä vaikuttaneen Ünsalin baari-illan jatkoilla lokakuussa 2003. Yllytyksestä murhaan tuomittiin ruotsalainen Leopoldo Gonzalez Carmona.

Aarnion syytetään tienneen murhasta etukäteen

Uhrin ruumista ei ole tänä päivänäkään löytynyt. Tapauksen tutkinta aloitettiin uudelleen vuonna 2015, kun Leinonen otti yhteyttä poliisin ja sanoi, että Vilhunen liittyi veritekoon.

Vilhusen mukaan murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Aarnio kiistää, että olisi saanut Vilhuselta etukäteen tietoa henkirikoksesta. Aarnion mukaan asiasta oli liikkeellä korkeintaan ”yleistä huhun tasoista tietoa”.

Aiemmin annetun hovioikeuden tuomion mukaan Volkan Ünsalin murhan motiivi liittyi Arlandan arvokuljetusryöstöön. Aseistautuneet miehet hyökkäsivät vuonna 2002 Tukholman lentokentälle, kun arvokuljetuksen säkkejä oltiin siirtämässä SAS:n koneesta vartiointiliikkeen pakettiautoon.

Ryöstäjät saivat säkit haltuunsa uhkaamalla vartijoita automaattiaseella. 44 miljoonan kruunun arvoinen ryöstösaalis katosi jäljettömiin.

Leopoldo Gonzalez Carmona tunnusti vuonna 2017 ruotsalaisen ETC-lehden haastattelussa olleensa Arlandan ryöstön suunnittelija. Rikos on jo vanhentunut.

Volkan Ünsalin isä on kertonut Ünsalin vieneen yli kaksi miljoonaa kruunua Carmonan kätkemästä ryöstösaaliista ja häipyneen Turkkiin. Ünsal myös kertoi ryöstöstä poliisille ja pääsi todistajansuojeluohjelmaan, josta hän irrottautui ennen murhaa.

Maria Rosvall

STT

