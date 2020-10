STM:n johtaja: THL:n infografiikka olisi näyttänyt maskisuositukselta

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Tuija Kumpulaisen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torjuttu viestintämateriaali olisi välittänyt väärän viestin.

Tiedotustilaisuudessa maskijupakkaa selvittänyt Kumpulainen arvioi, että THL:n infografiikka olisi näyttänyt siltä, että maskien käyttöä suositellaan. Yleistä maskisuositusta ei vielä keväällä haluttu antaa.

– THL on merkittävä kansalaisten informoija. Jos THL olisi laittanut infograafit, se olisi näyttänyt siltä, että annamme maskisuosituksen tästä maasta. Sitä me emme olleet sillä hetkellä antaneet, Kumpulainen sanoi.

Kevään jälkeen käsitys koronasta, sen leviämistavasta ja estokeinoista on hänen mukaansa muuttunut.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi maanantaina Ilta-Sanomissa, että sosiaali- ja terveysministeriö STM torjui keväällä THL:n suunnitelmat viestiä maskien käyttämisestä. Laitos olisi halunnut hänen mukaansa kertoa, minkälainen merkitys maskeilla on toisten suojaamisen kannalta ja missä tilanteissa maskia olisi hyödyllisintä käyttää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi tiedotustilaisuudessa kysymykseen, minkä takia STM:ssä näin toimittiin ja miksi Tervahaudan asiantuntemusta ei kuunneltu.

– Meillä Suomessa on todella paljon asiantuntijoita, joita me kuuntelemme joka päivä. Keväällä asiantuntijoita oli moniäänisesti äänessä kaikissa epidemian hallintaan liittyvissä asioissa, ja minä arvostan kaikkia näitä ääniä ja olen halunnut omalta osaltani kuulla kaikkien näkemyksiä. Niin kuin tässä todettiin, meillä oli henkilöitä, jotka olivat monenlaisilla kannoilla myöskin THL:n sisällä, mutta THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön virallinen linja sekä se asiantuntijoilta saatu tieto, joka sosiaali- ja terveysministeriöllä oli käsillään nojasi siihen, että se ei puolustanut yleisen, laajan maskisuosituksen tekemistä. THL:n virallinen linja oli hallituksen neuvotteluissa, jossa maskilinjaus tehtiin, se, että nämä kaksi tahoa esittivät yhä, että tällaista laajempaa suositusta ei vielä silloin tehtäisi.

Päätöksentekijää ei tunnistettu

Eduskunta äänestää kello 14 jälkeen Kiurun luottamuksesta. Oppositiopuolue kokoomus on syyttänyt Kiurua siitä, että maskisuositusten antamisessa on käytetty poliittista harkintaa.

Tiedotustilaisuudessa ei kerrottu, kuka teki päätöksen siitä, ettei THL:n materiaaleja esitetä. Kumpulaisen mukaan keskustelua käytiin siitä, että tilanteessa ei annettu yleistä maskisuositusta.

– En tunnista, että tämä olisi asia, josta päätettäisiin. Jos käydään keskustelua ja päädytään johonkin lopputulokseen ja lopputuloksena on se, että tässä kohtaa emme ole antamassa maskisuositusta. En tunnista keskustelua infograafeista. En ole ollut niissä mukana, Kumpulainen sanoi.

